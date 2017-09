Dit wordt het nieuws: Orkaan Jose schampt St. Maarten, bergrit in Vuelta

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Orkaan Jose schampt Sint Maarten

Inwoners van Sint Maarten krijgen rond de middag te maken met stormachtige wind als gevolg van orkaan Jose die het eiland schampt. De hulpverlening is daarom een race tegen de klok en verschillende organisaties doen er alles aan om voor die tijd hulp te bieden aan de mensen die dat nodig hebben. Doordat de communicatie op het eiland nog grotendeels plat ligt, weet waarschijnlijk niet iedereen dat er nog een storm nadert.

Noord-Korea viert ontstaan, kans op nieuwe rakettesten

In Noord-Korea wordt gevierd dat het in 1948 is ontstaan na een splitsing van Korea in een noordelijk en een zuidelijk deel. In het verleden werd de herdenking regelmatig gevierd met rakettesten en vanwege de recente spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten wordt gevreesd dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de gelegenheid niet onbenut laat en nieuwe raketten zal lanceren.

Manchester Arena houdt heropeningsconcert na aanslag

In de Manchester Arena in het Britse Manchester zal het officiële heropeningsconcert plaatsvinden nadat daar in mei een aanslag plaatsvond na afloop van een concert van de Amerikaanse popzangeres Arianna Grande. Onder meer de indieband High Flying Birds en popzanger Rick Astley treden op. Bij de aanslag kwamen 22 mensen op het leven en zeker 116 raakten gewond.

Finale US Open vrouwen

Met twee 'nieuwe' finalisten wordt er hoe dan ook geschiedenis geschreven in de vrouwenfinale van de US Open. Sloane Stephens en Madison Keys staan beiden in hun eerste Grand Slam-finale. Voor het eerst sinds 2002, toen Serena Williams haar zus Venus Williams versloeg, staan er twee Amerikaanse tennissters in de eindstrijd op Flushing Meadows. De finale in New York begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Loodzware bergrit voor renners in Vuelta

Een korte maar loodzware bergrit is normaal gesproken de laatste mogelijkheid om nog iets te veranderen aan het klassement van de Vuelta a España. De twintigste etappe eindigt op de top van de beruchte en zeer steile Alto de L'Angliru, een col van 12,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8 en steilste stroken tot 23,5 procent. Wilco Kelderman gaat proberen om zijn podiumplek veilig te stellen.

Feyenoord, Ajax en PEC Zwolle in actie in Eredivisie

De nog foutloze kampioen Feyenoord gaat na de interlandperiode op bezoek bij Heracles Almelo, dat ook nog ongeslagen is. Ajax speelt in eigen huis tegen het verrassend sterk gestarte PEC Zwolle, dat nog nooit wist te winnen in Amsterdam in de Eredivisie. Heracles Almelo-Feyenoord en Willem II-ADO Den Haag gaan om 18.30 uur van start, Ajax-PEC Zwolle en Excelsior-Vitesse om 20.45 uur.

TV-Tip: Kassa

19.05-20.00 uur op NPO 1: Last van krakende driezitters, sinistere spook rekeningen of vuige voegen? Niet getreurd. Brecht van Hulten bijt zich in het nieuwe seizoen van Kassa opnieuw vast in falende leveranciers, politici en winkeliers, terwijl Amber Kortzorg in de Belbus ter plaatse misnoegde consumenten bijstaat en persvoorlichters verbaal afdroogt.

Weer:

Zaterdag begint met buien aan zee, maar later op de dag komt de nadruk steeds meer op het binnenland te liggen. Plaatselijk kan het opnieuw flink regenen en onweren. Tussen de buien door is er wel ruimte voor de zon, dus een grijze dag zoals vrijdag wordt het niet. In de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en komt de zon vaker tevoorschijn.

