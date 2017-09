Dit wordt het nieuws: crisisberaad over Irma, regiezitting Savannah

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Ministers vrijdag weer bijeen in crisiscentrum

Ministers die betrokken zijn bij de hulpverlening op de door de orkaan Irma getroffen eilanden komen vrijdag opnieuw bijeen in het Nationaal Crisis Centrum (NCC).De ministers bespreken de situatie op onder andere Sint-Maarten en eventuele maatregelen. Ook donderdag was er een bijeenkomst in het crisiscentrum in Den Haag. Premier Mark Rutte sprak na afloop van een "een orkaan van epische omvang''.

Besloten regiezitting moord op 14-jarige Savannah uit Bunschoten

In de Rechtbank Utrecht vindt een besloten regiezitting plaats over de moord op de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Een zestienjarige jongen uit Den Bosch zit vast op verdenking van moord. Tijdens de zitting worden de stand van zaken en mogelijke wensen voor nader onderzoek besproken met de rechter. Omdat de verdachte minderjarig is, gebeurt dit achter gesloten deuren.

Strafzaak rond 'vergismoord' Amsterdam verder

De strafzaak tegen zes verdachten van de zogenoemde vergismoord op de Amsterdammer Djordy Latumahina gaat verder. Latumahina werd in oktober 2016 in een parkeergarage in Amsterdam doorzeefd met kogels en was op slag dood. Zijn vriendin raakte zwaargewond en hun 2-jarige dochter bleef ongedeerd. De hoofdverdachte in de zaak, de 39-jarige Cedric R., werd eerder al verdacht van betrokkenheid bij een ripdeal in de hoofdstad in 2009. Hij wordt door Justitie gezien als het brein achter de vergismoord.

TV-Tip: Little Big Stars

20.30-21.30 uur op RTL 4: Talentvolle kinderen, die waren al te zien in The Voice Kids en Superkids. Maar al deze talentenjachten kenden een wedstrijdelement waar vooral de overenthousiaste ouders zich geen raad mee wisten. In Little Big Stars wordt dat malle wedstrijdelement geschrapt: iedereen is een winnaar, hoe vals je ook kraait.

Weer:

Vrijdag verloopt nat en grijs. Op veel plaatsen valt lange tijd buiige regen en valt er zo'n 20 millimeter. In het noordwesten kan plaatselijk nog een stuk meer vallen. Het wordt met moeite 16 graden. Zaterdag is de regen weg, maar krijgen we flink wat buien, soms met onweer. Tussen de buien door is er zon en wordt het 17 graden. Zondag zijn er minder buien, maar gaat het kwik niet verder omhoog.

