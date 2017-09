Dit wordt het nieuws: NS test meer treinen per uur, orkaan Irma aan land

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

NS doet test met meer treinen per uur

De Nederlandse Spoorwegen en ProRail starten met een proef waarbij op drukke trajecten meer treinen per uur gaan rijden. De bedoeling is dat er elk uur zes in plaats van vier treinen vertrekken voor het traject tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. In totaal wordt dit veertien woensdagen getest.

Er hebben nog nooit zoveel intercity's gereden op één traject, meldt de NS. Het is de bedoeling volgend jaar op alle grote trajecten deze nieuwe manier van rijden toe te passen, mits de proef tot positieve resultaten leidt.

Orkaan Irma aan land

De orkaan Irma raast over de Caraïben. Dinsdag is de orkaan aangezwollen tot de vijfde categorie. Dat is de zwaarste op de schaal van Saffir–Simpson. Er worden windsnelheden aan de grond gemeten van 280 kilometer per uur. Er zijn bijna honderd militairen naar Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba gestuurd.

Besluit over De Punt

De rechtbank in Den Haag besluit woensdag over verzoeken die zijn gedaan over het horen van mariniers die betrokken waren bij de actie tegen de treinkapers bij De Punt. De landsadvocaat wil hen afschermen in een container en desgewenst stemvervorming toepassen. De advocaat van de nabestaanden, Liesbeth Zegveld, wil de getuigen in de ogen kunnen kijken als ze hen vragen stelt of als de geluidsbanden te horen zijn. Op de banden staan geluidsopnamen van de actie, waarbij in totaal zes gijzelnemers en twee gijzelaars omkwamen.

Uitspraak in zaak-Verstappen vs Picnic

De rechtbank doet woensdag uitspraak in de zaak die Formule 1-coureur Max Verstappen heeft aangespannen tegen onlinesupermarkt Picnic. De zaak draait om een parodie op een Jumbo-reclame met Verstappen, die Picnic vorig jaar maakte, met daarin een lookalike van de coureur. Het management van Verstappen eiste eerder een schadevergoeding van 350.000 euro. De rechtbank heeft dit verzoek echter al twee keer naast zich neergelegd. Nu wordt uitspraak gedaan in een bodemprocedure, waarbij het om het principe gaat.

Beroep Intel

Het Europese Hof van Justitie doet een uitspraak over de boete voor Intel. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen een boete van 1,06 miljard euro vanwege concurrentievervalsing. De Europese Commissie heeft de computerfabrikant in 2009 beboet.

En verder:

- In de Vuelta staat er na de individuele tijdrit, waarin Wilco Kelderman als tweede eindigde, weer een bergetappe op het programma. Het peloton krijgt in de zeventiende rit drie zware bergen voor de kiezen. Kelderman bezet de derde plek in het algemeen klassement, waarin hij 42 seconden moet goedmaken op nummer twee Vincenzo Nibali. Chris Froome gaat stevig aan de leiding in het klassement.

- Op de US Open komen Roger Federer en Rafael Nadal in actie in de kwartfinales. Vijfvoudig winnaar Federer neemt het op tegen de Argentijn Juan Martin Del Potro en Nadal, die het toernooi in New York twee keer won, treft de verrassende Rus Andrey Rublev. Als de Zwitser en de Spanjaard beiden hun partij winnen, spelen ze in de halve eindstrijd tegen elkaar.

TV-Tip: Senior Stagiair

22.15-23.05 op NPO 1: Er was eens een vitale vijftigplusser die al snel een nieuwe baan vond. Klinkt leuk, maar het leven is geen sprookje. Om de werkloze oudere de straat weer op te krijgen, gaat een aantal van hen op stage bij een hip bedrijf. Zo naait de 80-jarige (!) Laurens zich naar de top bij couturier Edwin Oudshoorn.

Weer:

Na een natte nacht trekken de buien in de loop van de dag vanuit het westen weg. In de middag wordt het zonnig al kan er her en der nog wel een buitje vallen. Met 18 graden is het wel een stuk koeler. De wind kan aantrekken tot krachtig aan de kust. In het binnenland blijft de wind matig vanuit westen/noordwesten. Later op de dag neemt de wind wat af.

