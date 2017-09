'Azerbeidzjan waste miljarden wit in het Verenigd Koninkrijk'

Dat meldt The Guardian op basis van informatie die het verkreeg via de Deense krant Berlingske en de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Bij de geheime operatie werden prominente Europeanen betaald om de kritiek op de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev te doen verstommen en een positief imago te creëren van het olierijke land. Het geld belandde bij politici en journalisten.

Naast het lobbywerk, werd het geld ook aangewend voor het aanschaffen van luxeproducten en werd het geld witgewassen via een netwerk van dubieuze Britse bedrijven. Het gaat in totaal om 16.000 betalingen tussen 2012 en 2014.

De Danske Bank heeft bevestigd dat het "witwassen van geld en andere illegale praktijken" zich heeft voorgedaan bij het bedrijf en is opgemerkt in 2014. Vertrouwelijke banktransacties zijn gelekt naar de media en gedeeld met de OCCRP. Het gaat om een periode van dertig maanden. Mogelijk is het slechts een klein gedeelte van de totale operatie.

De witwasoperatie heeft de bijnaam ‘Azerbeidzjaanse Wasmachine’ gekregen. Een gedeelte van het geld zou ook afkomstig zijn van een Russische connectie en afkomstig zijn uit de grootschalige Russische witwasoperatie.

Russische operatie

In het voorjaar berichtte The Guardian dat bij een wereldwijd netwerk voor het witwassen van geld van Russische criminelen vele grote banken al dan niet bewust betrokken zijn geweest.

Uit de gegevens die de krant in handen heeft gekregen via de OCCRP blijkt dat tussen 2010 en 2014 ten minste twintig miljard dollar vanuit Rusland werd witgewassen via accounts van buitenlandse banken. De geldstromen worden gelinkt aan een netwerk genaamd 'Global Laundromat' ofwel de 'wereldwijde wasmachine'.

De grote Britse bank HSBC werd gebruikt voor 545 miljoen dollar via een tak van de bank in Hong Kong. Ook ING Groep NV wordt genoemd, 2,4 miljoen dollar zou via de ING zijn witgewassen.