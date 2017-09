Dit wordt het nieuws: Zaak Kate Middleton, Trump besluit over immigranten

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Besluit Trump over immigratiekinderen

De Amerikaanse president Donald Trump maakt dinsdag zijn besluit bekend of hij de beschermde status van honderdduizenden immigranten die als kind illegaal in de Verenigde Staten zijn binnengekomen wil opheffen. Amerikaanse media, waaronder Politico en CNN, melden dat Trump voornemens is dit te gaan doen. maar de uitvoering daarvan zes maanden uit te stellen. Zo wil hij het Congres de gelegenheid geven het verblijf van de jonge immigranten alsnog een wettige basis te geven.

Tweetal voor rechter wegens voorbereiden liquidatie

Voor de rechtbank in Amsterdam staan de verdachten Quincy S. (33 jaar) en Mike I. (45 jaar) uit Almere en Amsterdam terecht. Zij zouden zich tussen eind april en begin juni hebben schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen voor het plegen van een liquidatie. Het beoogde doelwit was de Amsterdamse crimineel Mustafa el J.. De mannen, bekende van de politie, worden ook verdacht van wapenbezit, het bezit van valse kentekenplaten en de heling van een gestolen auto. De twee werden begin juni in een gestolen BMW klemgereden bij Almere. Ook de 39-jarige vriendin van S. (A. R.) staat in de zaak terecht.

Eerste Hudson's Bay in Nederland open

Dinsdag gaat het eerste Nederlandse warenhuis van Hudson's Bay open. Het gaat om een winkel aan het Rokin in Amsterdam. Het warenhuis probeert op te vallen met onder meer een horlogereparatiestation, grote paskamers, een kapperszaak en het direct op maat maken van spijkerbroeken. In de loop van september worden verspreid over het land nog negen vestigingen geopend. Volgend jaar gaan er nog vier winkels open.

Uitspraak in zaak topless foto's Kate Middleton

Dinsdag wordt uitspraak gedaan in de zaak die de Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben aangespannen tegen het Franse roddelblad Closer. Ze willen 1,5 miljoen euro schadevergoeding. Het blad plaatste enkele jaren geleden een foto van Middleton die topless aan het zonnen was tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk.

Mannen voor rechter voor mishandeling op Koningsdag

Negen mannen uit Veenendaal moeten zich voor de rechtbank van Arnhem verantwoorden voor de mishandeling van twee broers uit Lunteren (14 en 18 jaar) op koningsdag vorig jaar. De oudste broer liep in het centrum van Arnhem per ongeluk tegen een van de mannen aan. Daarop viel de groep de twee broers aan. De 14-jarige zou meer dan 25 keer tegen zijn hoofd zijn geschopt, terwijl anderen de 18-jarige mishandelden.

En verder:

- Jong Oranje speelt in het Schotse Glasgow zijn tweede EK-kwalificatiewedstrijd. De ploeg van bondscoach Art Langeler jaagt op de eerste zege na het 1-1 gelijkspel tegen Jong Engeland.

TV-Tip: SOS Mijn vakantie is een hel

20.30-21.30 op RTL 5: Hotelkamers waarin je over de teennagels van de vorige gasten struikelt, een hysterisch waterpark naast de stiltecamping of een all inclusive-buffet met bedorven kippendijen; in deze doorstart van het programma Red mijn vakantie! zetten John Williams en vlogger Kaj Gorgels zich in voor klein en groot vakantieleed.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Dinsdag zijn er wolken maar breekt ook de zon soms door. Plaatselijk kan wat regen vallen, vooral later op de dag. Met 20 graden op de Wadden en 23 of 24 graden in Limburg is het aangenaam. Vanaf woensdag wordt het minder warm. De maxima liggen dan vaak rond 17 graden en er valt soms een bui.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg