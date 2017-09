Dit wordt het nieuws: Vervolg zaak Everink, vergadering Air France-KLM

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Regiezitting in zaak moord op Koen Everink

De zaak tegen Mark de J., de voormalig tenniscoach, gaat verder. Het Openbaar Ministerie verdenkt De J. ervan Everink vorig jaar maart te hebben gedood. Volgens het OM wijst alles in zijn richting. De J. was vorig jaar maart als laatste bij Everinks kapitale villa in Bilthoven, diens bloed is in zijn auto gevonden en hij had een forse schuld bij de zakenman.

Buitengewone aandeelhoudersvergadering Air France-KLM

Luchtvaartbedrijf Air France-KLM houdt maandag een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders mogen zich dan uitlaten over het belang dat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie heeft genomen in het Britse bedrijf Virgin Atlantic. Het gaat om een belang van 31 procent in het bedrijf van de bekende zakenman Richard Branson. Het Amerikaanse Delta en China Eastern nemen ieder een belang van 10 procent in Air France-KLM. Dit moet het voor Air France en KLM mogelijk maken om meer reismogelijkheden aan te bieden.

Hoger beroep in zaak Yvon Pfaff gaat verder

Het gerechtshof in Den Bosch buigt zich over het hoger beroep van de zaak Yvon Pfaff. In april werd negentien jaar cel geëist tegen de man die ervan wordt verdacht in 2014 de 49-jarige Yvon Pfaff te hebben doodgeschoten. Het verbrande lichaam van Pfaff werd op 22 juni 2014 gevonden in een uitgebrande auto in Sint-Michielsgestel. Het motief voor de moord is nog niet precies duidelijk. Ruzie over geld speelde mogelijk een rol.

En verder:

- Gaat de langslepende zaak van de nabestaanden van de treinkaping bij De Punt verder.

- Brengt de koning een bezoek aan een bijeenkomst van Stichting Topvrouwen.

- Begint de week van de alfabetisering.

TV-Tip: Johnny into the Wild

21.30-22.30 uur - RTL 4: Johnny de Mol blaast Waar is de Mol? nieuw leven in, maar met een twist: in plaats van een gezellige trip wacht de BN'ers nu een primitieve kampeerva­kantie bij een inheemse stam. In deze eerste aflevering: talkshowqueen Eva Jinek en RTL Nieuws-anchor Merel Westrik.

Weer:

De dag begint maandag zonnig, maar in de loop van de middag ontwikkelt zich vanuit het westen toch ook op veel plaatsen wat bewolking. Tussendoor is er wel ruimte voor de zon. Richting de avond neemt de bewolking verder toe waardoor er 's avonds ook wat regen kan vallen. Het wordt 20 tot 22 graden.

