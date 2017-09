'Jimmy F. hield politie op de hoogte van zijn jacht op jihadisten'

De NOS sprak met anonieme bronnen die zeggen de student te kennen via de versleutelde berichtenapp Telegram en kreeg inzage in verschillende chatgesprekken.

Uit een gesprek tussen F. en een van zijn contacten op Telegram lijkt op te maken dat de Zevenberger met zijn lokale politiebureau belde over de situatie in Rotterdam. Daar zou hem zijn verteld dat zij niet wisten wat ze met die informatie aanmoesten. Een paar uur later viel een arrestatieteam de ouderlijke woning van F. binnen.

Het verhaal dat F. een hobbyspion is, die infiltreert in digitale IS-kanalen en zich uitgeeft voor jihadist, wordt bevestigd door zijn advocaat, Karianne Bal.

F. zou de politie op de hoogte houden van zijn verrichtingen. Ook zou de student een ontmoeting hebben gehad met iemand van de AIVD, die hem zou hebben aangeraden door te gaan, maar op te letten dat hij daarbij geen wetten overtrad.

Chatgesprek

Bal zegt dat de student Integrale Veiligheid niets te maken had met de dreiging rond het concert van Allah-Las in de Maassilo. "Mijn cliënt wist niet eens van het bestaan van de Maassilo of de band Allah-Las. Daar hoorde hij pas voor het eerst over op het politiebureau."

Wel zou hij in een chatgesprek Rotterdam hebben genoemd. Mogelijk is dat gesignaleerd door de Spaanse inlichtingendienst, waarna een waarschuwing aan de Nederlandse autoriteiten volgde. Bal: "Toen zijn er heel veel optelsommen gemaakt en is men bij mijn cliënt uitgekomen. Maar ik vraag me ten zeerste af of deze ophef wel nodig was geweest."

Arrestatieteam

De AIVD wil niet reageren op de bewering dat F. iemand van de dienst ontmoette. Het Openbaar Ministerie zegt zich ook te onthouden van commentaar zolang het onderzoek nog loopt.