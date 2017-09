Ouders ondernemen vaker juridische stappen tegen scholen

Rechtsbijstandsverzekeraars hebben de afgelopen jaren een stijging van het aantal verzoeken om advies in conflicten met onderwijsinstellingen gezien, schrijft Trouw. Dat zou komen door de toegenomen mondigheid van ouders en studenten.

Vorig jaar behandelde Achmea Rechtsbijstand bijvoorbeeld 784 keer onderwijszaken, terwijl dat er vijf jaar geleden nog 557 waren. De verzekeraar spreekt in Trouw van een 'juridisering' van het onderwijs. Rechtsbijstandsverzekeraar Arag had vijf jaar geleden nog geen gespecialiseerde onderwijsjuristen in dienst, maar ontvangt inmiddels per jaar zo'n driehonderd hulpverzoeken.

Vandaag behandelt de rechtbank in Utrecht een zaak die door de moeder van een basisscholiere is aangespannen tegen haar school in De Ronde Venen. Het meisje is in een combinatieklas van groep 3-4 geplaatst, maar de moeder wil dat zij in een klas met alleen leerlingen uit groep vier komt.

Schoolfoto

In het afgelopen schooljaar waren er een aantal juridische conflicten tussen ouders en scholen die breed in de belangstelling kwamen te staan. Een moeder procedeerde met succes omdat de school van haar kinderen het maken van de schoolfoto tijdens het Offerfeest had gepland. Vorige week haalde een middelbare scholiere bakzeil toen zij voor de rechtbank haar resultaat op het eindexamen Frans aanvocht.

Het overgrote merendeel van de onderwijszaken komt echter nooit voor de rechter, zeggen deskundigen. Een bemiddelingsgesprek biedt vaak een oplossing.