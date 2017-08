Dit wordt het nieuws: Verstappen weer in actie, Zaak-Linschoten van start

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zaak tegen Linschoten van start

De zaak tegen de voormalig VVD-politicus en ex-staatssecretaris Robin Linschoten gaat van start. Het vroegere Kroonlid van de SER zou zich van tussen 2010 en 2012 in Eemnes en/of Breda schuldig hebben gemaakt aan het doen van onjuiste belastingaangiften. Hij de fiscus daarmee hebben benadeeld voor een bedrag van ongeveer 100.000 euro. Zelf ontkent hij deze aantijgingen.

Verdachte verkrachting minderjarige voor rechter

Een man (60) uit Ridderkerk staat voor de rechter omdat hij ervan wordt verdacht in 2006, 2008, 2009 als voetbalcoach een destijds minderjarig meisje (geb. 17 mei 1992) seksueel te hebben misbruikt. Dit gebeurde vanaf haar 13e tot aan haar 18e jaar. De man maakte volgens het OM misbruik van zijn overwicht als coach, hun grote leeftijdsverschil, haar kwetsbaarheid, haar beïnvloedbaarheid en haar psychische gesteldheid.

Max Verstappen in actie

Slechts een paar dagen na de zeer teleurstellende grote prijs van België wordt zondag alweer de volgende race verreden. Voor de Formule 1-coureurs staat de jaarlijkse GP op het circuit van Monza in Italië op het programma. Vrijdag vinden de eerste trainingen plaats.

Nederlanders in actie op WK judo

Nederland heeft donderdag liefst vier ijzers in het vuur bij de WK judo in Boedapest. Drievoudig Europees kampioene Kim Polling (categorie tot 70 kilogram) en de wereldkampioene van 2009 Marhinde Verkerk (categorie tot 78 kilogram) zijn op papier medaillekandidaten, al komen beide judoka's terug van een blessure.

Onderhandelingen handelsakkoord NAFTA hervat

In Mexico wordt van vrijdag tot en met dinsdag verder onderhandeld over het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA). Mexico, de VS en Canada eindigden eerdere gesprekken in diepe verdeeldheid over een aantal belangrijke punten. De Amerikaanse president Donald Trump wil de voorwaarden van het verdrag herzien. Hij heeft meerdere keren gedreigd een punt achter de onderhandelingen te zetten.

Kiesraad besluit over voorstel referendum 'aftapwet'

De Kiesraad maakt bekend of een groep activisten genoeg handtekeningen heeft opgehaald om door te gaan naar de volgende ronde van de aanvraag van een referendum over de omstreden wet. De initiatiefnemers claimen zelf al genoeg handtekeningen te hebben opgehaald.

En verder:

- Gaan de Wereldhavendagen in Rotterdam van start.

- Is het de eerste dag van het Offerfeest

- Wordt er wereldwijd geprotesteerd tegen de jaarlijks terugkerende dolfijnenslachtingen in Taiji, Japan

TV-Tip: André Hazes: Ik haal alles uit het leven

20.30-21.25 uur op SBS6: Toen André nog een Dreetje was, had niemand kunnen denken dat die kleine snotneus zo'n enorm succesvolle carrière voor de boeg zou hebben. Maar hoe combineert de kersverse vader de gebroken nachten met de tot dusver grootste uitdaging in zijn carrière: twee shows in Ahoy?

Weer:

Het kan vrijdag stevig regenen en onweren, maar daarentegen schijnt ook de zon. De temperatuur blijft in de middag hangen rond de 19 graden. De wind is vooral zwak. (Bron:KNMI)

