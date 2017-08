Dit wordt het nieuws: Oranje tegen Frankrijk, slotdag transfermarkt

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Belangrijk duel Nederlands elftal in en tegen Frankrijk

Het Nederlands elftal speelt om 20.45 uur een cruciaal WK-kwalificatieduel in Parijs met Frankrijk. Bondscoach Dick Advocaat, die topscorer aller tijden Robin van Persie weer opriep, kan zich eigenlijk geen nederlaag permitteren in groep A van de kwalificatie. Eerder wonnen de Fransen met 0-1 in Amsterdam van Oranje. Even belangrijk als het duel van Oranje is de uitwedstrijd die Zweden speelt bij Bulgarije. Als de Zweden verliezen, houdt dat de kansen voor het Nederlands elftal in leven, ongeacht de uitslag in Parijs.

Diana twintig jaar dood

Het is twintig jaar geleden dat prinses Diana in Parijs om het leven kwam tijdens een auto-ongeluk. Opgejaagd door paparazzi rijdt haar chauffeur de auto, met daarin Lady Di en haar vriend Dodi Al-Fayed, tegen een pilaar in een tunnel. Diana's dood schokte de wereld en in het Verenigd Koninkrijk werd er voor het eerst in het openbaar massaal gerouwd. De Britten zullen donderdag op verschillende manieren stil staan bij de dood van Lady Di.

Slotdag transfermarkt voetbal

De laatste dag van augustus betekent in het profvoetbal 'Deadline Day'. Op deze laatste dag van de transfermarkt worden vaak nog talloze spelers gekocht en verhuurd. In Nederland en de meeste omliggende landen verloopt de deadline om 0.00 uur middernacht.

Rutte en Koenders op bezoek bij Macron

Demissionair premier Mark Rutte gaat samen met de minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders op bezoek bij de Franse president Emmanuel Macron in het Elysée in Parijs. Tijdens het bezoek worden onderwerpen besproken die deels op de agenda staan van de Europese Raad in oktober, waaronder de Brexit, migratie,

handel en investeringen. Na de bijeenkomst zijn Macron en Rutte aanwezig bij de WK-kwalificatiewedstrijd Frankrijk - Nederland in het Stade de France.

En verder:

- Telegraaf Media Groep (TMG) houdt een buitengewone aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders zullen tijdens deze bijeenkomst stemmen over de voorgenomen verkoop van puzzeldochter Keesing, bekend van onder meer de titels Denksport en 10 voor taal.

TV-Tip: Diana: The People’s Princess

20.30-22.45 uur op SBS6: Ze wilden geen woord meer reppen over de week waarin hun moeder overleed. Er was namelijk nogal wat te doen om de dood van Lady Di. In deze documentaire blikken William en Harry tóch terug op die gitzwarte periode. Em moet alleen zij, maar ook haar broer en Tony Blair doen een duit in het gevoelige zakje.

Weer:

Donderdag trekt de regen in de loop van de dag weg. 's Middags breekt de zon door, maar valt er nog wel een enkele bui. Het wordt 18 of 19 graden. Vrijdag valt er eerst vooral aan zee een bui. Later op de dag maakt ook het binnenland kans op een paar buien. De temperatuur blijft opnieuw rond 18 graden steken. Zaterdag zijn er minder buien en is er vaker zon. Aan de temperatuur verandert weinig.

