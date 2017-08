Avondklok van kracht in door overstromingen geteisterd Houston

Dat heeft de burgemeester van Houston Sylvester Turner dinsdag laten weten. Inwoners mogen zich vanaf middernacht niet meer op straat vertonen om de publieke veiligheid te bljiven garanderen. De overheid wil voorkomen dat er plunderingen ontstaan of dat mensen omkomen door het nog altijd stijgende water. "Het noodbevel blijft van kracht tot het niet langer nodig is", aldus Turner.

Eerder kwam het bericht dat de avondklok al om 22.00 uur zou ingaan, maar hij is verzet zodat vrijwilligers langer aan het werk kunnen blijven.

De Amerikaanse president Donald Trump bracht dinsdag een bezoek aan de gebieden in Texas die zwaar zijn getroffen door orkaan Harvey. Hij zei er in samenwerking met het Amerikaanse Congres ervoor te zullen zorgen dat er passende hulpverlening tot stand komt.

Trump bezocht eerst Corpus Christi, het stadje waar Harvey zaterdag aan land kwam. Daarna ging hij door naar Austin, waar het crisiscentrum van de gouverneur is ingericht. Omdat Houston grotendeels onbereikbaar is lag die stad niet op de route.

De Amerikaanse president liet getroffenen van de ramp weten de hulpverlening sneller op gang te willen zetten dan in het verleden. In 2005 werd toenmalig president George W. Bush fel bekritiseerd vanwege het feit dat zijn regering niet was voorbereid op de gevolgen van orkaan Katrina.

De Amerikaanse congresleden hebben de slachtoffers van de tropische storm Harvey, die Texas zwaar heeft getroffen, financiële hulp beloofd. Trump spreekt over "een kostbare operatie", maar verwacht met de juiste oplossing te zullen komen. De verwachtingen zijn dat de financiële strop als gevolg van Harvey de recordcijfers van orkaan Katrina in 2005 gaat overtreffen.

Evacuaties

Orkaan Harvey heeft volgens de autoriteiten inmiddels aan zeker elf mensen het leven gekost. Dinsdag werd bekend dat een 60-jarige politieagent uit Houston is verdronken toen hij zondag naar zijn werk wilde rijden.

Als gevolg van de recordregens van de afgelopen dagen zijn inmiddels vele tienduizenden mensen in Houston geëvacueerd, en de verwachting is dat dit aantal nog zal oplopen. Zo'n tienduizend mensen hebben in Houston een veilig heenkomen gezocht in een congrescentrum, een deel daarvan wordt overgebracht naar een andere opvang van Toyota. Er wordt momenteel onderdak geregeld voor zo'n 19.000 mensen in de stad.

De autoriteiten hebben tot nu toe 3.500 mensen gered van de overstromingen. De gouvermeur van Texas heeft de gehele Nationale Garde van de staat, met 12.000 leden, opgeroepen om te helpen bij de evacuaties.

Chemische fabriek

Alle burgers die in een straal van 2,4 kilometer van een chemische fabriek in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Texas wonen, worden geëvacueerd. De stroom is uitgevallen als gevolg van orkaan Harvey. Ook de backup-generatoren werken niet, die zijn overstroomd.

De centrale staat in de plaats Crosby. Een paar uur eerder werd het aanwezige personeel al geëvacueerd, vanwege het risico op een explosie. De fabriek van de Franse multinational Arkema richt zich op de productie van hoogwaardige chemicaliën.