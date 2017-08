VS dringt niet aan op nieuwe sancties tegen Noord-Korea

In die verklaring wordt alle landen opgeroepen bestaande strafmaatregelen "strikt, volledig en met spoed" toe te passen.

De verklaring, die door alle vijftien leden van de Veiligheidsraad moet worden onderschreven, is in tegenstelling tot een resolutie niet dwingend. Volgens diplomaten hopen de VS en Japan dat er dinsdag nog overeenstemming wordt bereikt over de tekst.

De VN-Veiligheidsraad komt dinsdag, op aandringen van Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, bijeen om zich te buigen over de raket die dinsdagochtend (lokale tidj) over Japan vloog. Het projectiel kwam na een vlucht van 2.700 kilometer terecht in de Japanse Zee.

Eerder deze maand kreeg Noord-Korea al nieuwe sancties opgelegd nadat het land twee langeafstandsraketten had getest. Volgens diplomaten willen Rusland en China, die vetorecht hebben, alleen nieuwe sancties treffen als Noord-Korea weer een langeafstandsraket test of een kernproef houdt. De raket die Noord-Korea dinsdag over Japan liet vliegen was volgens deskundigen alleen geschikt voor de middellange afstand.