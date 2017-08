Dit wordt het nieuws: 'Deadline' begroting 2018, begin hadj

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

'Deadline' begroting voor 2018

Woensdag moeten de partijen van het demissionaire kabinet de begroting voor 2018 rond hebben. De VVD en PvdA zijn het echter nog niet eens over de verhoging van de salarissen van de basisschoolleraren. De PvdA wil dat in de begroting extra geld vrijkomt voor de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs. De VVD staat daar voor open, maar vindt dat het volgende kabinet erover moet beslissen. PvdA-voorman Lodewijk Asscher heeft in een eerder stadium gedreigd de Miljoenennota voor 2018 niet van zijn handtekening te voorzien. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de PvdA uit de demissionaire regeringsploeg stapt en het kabinet Rutte II op de valreep toch nog valt.

Begin jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka

Woensdag is de eerste dag van de hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka. De hadj eindigt elk jaar met de zevenvoudige rondloop om de Kaäba in de Al-Masjid al-Haram-moskee in Mekka. Het zwarte, kubusachtige gebouw wordt door de moslims gezien als het huis van God. De afgelopen jaren vielen geregeld veel doden door de drukte.

Uitspraak kort geding tussen LFE en Ilja Gort

De rechter doet uitspraak in het kort geding dat wijnimporteur LFE uit Maartensdijk heeft aangespannen tegen Chateau de la Garde, het bedrijf van Ilja Gort. De zaak draait om de vraag of de naam ZoMerlot, gedeponeerd door Chateau de la Garde, te veel lijkt op Sum-merlot. De laatste is eind vorig jaar door LFE gedeponeerd als merk, maar de wijn is nog niet gebotteld. ZoMerlot ligt deze zomer in de supermarkten. LFE wil dat de rechter het gebruik van de naam ZoMerlot verbiedt.

Hoger beroep bomaanslag Wormer

Woensdag begint de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in het onderzoek naar de bomaanslag op een woonboot in Wormer. Bij de aanslag op 13 april in 2015 kwam de 53-jarige ondernemer Frenk Rumahroeson om het leven. Zijn vriendin Monique van den Burg (51) raakte zwaargewond en liep blijvend letsel op. De man heeft toegegeven achter de aanslag te zitten, maar vergiste zich in de boot. Hij had een man op het oog die zijn zus zou hebben verkracht. Er werd zeventien jaar opgelegd, maar het OM ging in hoger beroep omdat zij eveneens een tbs-behandeling noodzakelijk achten.

En verder:

- Groot-Brittannië heeft gevraagd om een spoedzitting van de Veiligheidsraad over het escalerende geweld tussen de etnische moslimgroep Rohingya en veiligheidstroepen in Myanmar. De zitting zou woensdag moeten plaatsvinden.

- Drugscrimineel Frank G. (49) uit Almere moet voorkomen voor grootschalige hennephandel en witwassen. Hij staat bekend als een van de grootste hennepkwekers van Nederland.

TV-Tip: Steenrijk, Straatarm

20.30-21.30 uur op SBS6: Rijk en arm ruilen een week van huis en budget. Want hoe is het, als je gewend bent dat het geld tegen de plinten klotst, om plots op bijstandsniveau te moeten leven? En kun je je, als je altijd vuurrood staat, beheersen als je opeens zonder een gillende pin­automaat je brommer vol kunt tanken?

Weer:

In de nacht van dinsdag op woensdag neemt de buiigheid in het westen en noorden flink toe, soms met onweer, en ook morgenochtend regent het stevig door. In het oosten en zuidoosten is er eerst zon, maar vallen later enkele regen- en onweersbuien. De temperatuur komt in het noordwesten uit op 18 graden, in het zuidoosten wordt het 25 tot 30 graden. Donderdagochtend trekt de regen weg. 's Middags is het dan vaker droog en schijnt soms de zon.

