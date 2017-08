Dit wordt het nieuws: Tropische dag, Trump bezoekt Texas

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Voorlopig laatste tropische dag

Dinsdag wordt het tropisch warm in heel Nederland. In Noord-Brabant en Limburg loopt het kwik op naar 31 graden. Elders in het land wordt het ook zomers warm met maxima van 25 tot 29 graden. Volgens Weerplaza is er verder weinig wind en veel zon. Dinsdag wordt de warmste dag van augustus volgens het weerbureau. Op 19 juli was de laatste tropische dag in Nederland. Vanaf woensdag slaat het weer om, richting herfstweer.

Trump bezoekt rampgebied Texas

De Amerikaanse president Donald Trump brengt dinsdag een bezoek aan Texas om de rampzalige gevolgen van de orkaan Harvey te aanschouwen. Dat heeft de woordvoerster Sarah Sanders zondag gezegd. Het Witte Huis "coördineert de logistiek met de Texaanse overheid en de plaatselijke autoriteiten'', aldus Sanders. Er wordt de komende dagen nog meer regen verwacht en dat zal vermoedelijk tot ongekende wateroverlast leiden.

Ondertekening militaire samenwerking Nederland en Duitsland

De Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, en zijn Duitse collega, generaal Wieker, ondertekenen dinsdag een overeenkomst waarmee Nederland en Duitsland onder andere een deel van hun luchtverdedigingscapaciteiten integreren. Dit betekent dat een Duitse eenheid onder bevel wordt gesteld bij het Nederlandse Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC).

Pro-formazitting Naoufal F. in Badhoevedorp

In de strafzaak tegen Naoufal ‘Noffel’ F. (36 jaar). vindt dinsdag een pro-formazitting plaats in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. F. wordt gezien als een belangrijk figuur in de (Amsterdamse) onderwereld. De vorige zitting ging dan ook gepaard met extra beveiliging. F. wordt verdacht van het opdracht geven tot de mislukte liquidatiepoging op Peter R. in Diemen vorig jaar. Ook wordt hij verdacht van witwassen en het bezit van valse papieren.

En verder:

- Dinsdag start HISWA te Water. In de Amsterdam Marina meren circa 250 nieuwe boten aan waar de bezoekers zich aan kunnen vergapen. Op de kade staan tientallen paviljoens met watersportartikelen.

- Viert Netflix de twintigste verjaardag.

TV-Tip: Mensenkennis

20.30-21.30 uur op SBS6: We hebben allemaal de grootste mond als we aan de zijlijn staan, maar hoe reageer je als een getrouwde vriendin vraagt of je voor haar wil liegen omdat ze weer eens met de buurman ligt te rampetampen in de plaatselijke Van der Valk? Winston Gerschtanowitz test in deze nieuwe quiz de mensenkennis van een aantal BN’ers. Hoe reageren gewone mensen op ongewone situaties?

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Dinsdag wordt het in het zuiden tropisch warm met maxima van 30 of 31 graden. Op de Wadden wordt het een graad of 25. Tegen de avond neemt in het westen de bewolking toe, later gevolgd door een enkele bui. Woensdag gaat het vanuit het westen flink regenen terwijl het zuidoosten nog een laatste zomerse dag beleeft. In de regen wordt het 18 graden, in Limburg nog 25 tot 29 graden. Donderdag is het overal 18 graden.

