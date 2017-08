NS verwacht in september recordaantal treinreizigers

Door de aanschaf van treinen en slimmer onderhoud heeft NS nu tweehonderd meer rijtuigen beschikbaar dan in september vorig jaar, in totaal: 2750 rijtuigen. Die worden ingezet op drukke trajecten om treinen te verlengen.

Ondanks de maatregelen waarschuwt topman Roger van Boxtel wel voor vertraging en drukte. "In het drukke Nederland hoort staan in de spits erbij, net zoals de files op de weg." Van Boxtel benadrukt dat het bedrijf voor 2,5 miljard euro in treinen investeert. Omdat het de komende jaren in de spits nóg drukker wordt, en alleen het regelen van extra treinen niet genoeg is, pleit Van Boxtel voor meer investeringen in de infrastructuur.

Tienminutentrein

Vanaf 6 september test NS elke woensdag op het drukke traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven de tienminutentrein, een operatie waarmee tussen deze steden elke tien minuten een intercity rijdt. Daarmee zijn vijftien procent meer reizigers te vervoeren.