Dit wordt het nieuws: Orkaan Harvey aan land, hockeydames in finale EK

Demonstratie tegen terrorisme in Barcelona

In de Spaanse stad Barcelona wordt een grote anti-terrorisme demonstratie verwacht waarin de aanslagen in Barcelona en Cambrils worden veroordeeld. Bij die aanslagen kwamen 15 mensen om het leven en zeker 130 mensen raakten gewond.

Orkaan Harvey komt aan land in Texas

In de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) komt orkaan Harvey naar verwachting aan land in de Verenigde Staten. De staat Texas, waar de orkaan op afkoerst, heeft vrijdag adviezen gegeven aan miljoenen inwoners om zich te beschermen tegen de orkaan. Harvey kan in combinatie met hevige regenval en hoog water, levensbedreigende vormen aannemen, waarschuwt het National Hurricane Center.

Nederlandse hockeydames spelen finale EK

De Nederlandse hockeysters staan zaterdagavond vanaf 20.00 uur in de EK-finale. België is in het Wagener Stadion in Amstelveen de tegenstander. Na het afscheid van gerenommeerde speelsters als Ellen Hoog, Maartje Paumen en Naomi van As kan de nieuwe generatie Nederlandse hockeysters zijn eerste hoofdprijs pakken.

En verder:

- Begint Venezuela aan een grote militaire training. De training is een reactie op de woorden van de Verenigde Staten, die niet uitsluiten om militair in te grijpen in Venezuela.

- Wordt de kwalificatie voor de Formule 1 in het Belgische Spa verreden. Bekijk onze vooruitblik:

TV-Tip: Ik Vertrek!

21.55-22.45 uur op NPO 1: In het dorpje Montazeau in de Dordogne kochten Alexander en Esther een charmant herenhuis waar eigenlijk alles aan moest gebeuren. Als het moment van de opening eindelijk daar is, na twee jaar verbouwen, zweeft het bouwstof nog in de rondte en staan de gastheer en -vrouw ook op instorten.

Weer:

Er trekt zaterdag een front met bewolking en soms lichte regen over het land. Deze trekt van west naar oost, maar er is tussendoor genoeg ruimte voor de zon. Het wordt 21 tot 27 graden.

