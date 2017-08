Dit wordt het nieuws: Hockeyers in finale EK, Verstappen rijdt 'thuiswedstrijd'

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nederlandse hockeyers spelen finale EK

De Nederlandse hockeyers staan voor de twaalfde keer in de geschiedenis in de finale van het EK. De ploeg van bondscoach Max Caldas neemt het zondagmiddag vanaf 16.00 uur op tegen België, dat in de groepsfase nog met 5-0 te sterk was voor Oranje. Nederland kan voor de vijfde keer in de geschiedenis Europees kampioen worden.

Verstappen rijdt 'thuisrace' in België

Max Verstappen zal vanaf 14.00 uur voor tienduizenden in oranje geklede fans zijn 'thuisrace' rijden. Het is hopen op regen bij de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps, want dan zijn de kansen een stuk groter dat Verstappen op het podium eindigt. De Nederlander begint de race vanaf de vijfde plek.

Clubs voor tweede zondag op rij in actie in Eredivisie

Voor de tweede zondag op rij komen alle clubs uit de traditionele top drie in actie in de Eredivisie. Kampioen Feyenoord wil zijn derde zege op rij boeken thuis tegen Willem II (aftrap 12.30 uur), Ajax moet op bezoek bij VVV-Venlo de Europese teleurstelling wegspoelen (aftrap 14.30 uur) en PSV neemt het in Eindhoven op tegen Roda JC (aftrap 16.45 uur).

Zr.Ms. Rotterdam vertrekt voor antipiraterijmissie Atalanta

De Zr.Ms. Rotterdam vetrekt vanuit Den Helder richting de Golf van Aden voor de antipiraterijmissie Operatie Atalanta. De operatie is een door de Europese Unie geleide missie die zich richt op het terugdringen van piraterij voor de kust van Somalië. Sinds 2012 worden geregeld schepen gekaapt. De Zr.Ms. Rotterdam zal zich voornamelijk bezig houden met het escorteren van schepen van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, het beschermen van kwetsbare scheepvaart in het Somalische Bassin, de Golf van Aden en de Indische Oceaan en het verstoren van piraterij.

Tweede dag militaire oefening gewapende troepen Venezuela

Het is de tweede dag dat gewapende troepen in Venezuela een militaire oefening houden in opdracht van president Nicolas Maduro. Maduro gaf hiervoor opdracht nadat de Amerikaanse president Donald Trump half augustus zei dat de Verenigde Staten alle opties open houden als het gaat om de relatie met het Zuid-Amerikaanse land, zelfs de militaire optie. Venezuela is al maanden het toneel van hevige protesten tegen de regering vanwege de vrees dat Maduro afstevent op een dictatuur.

Te doen:

- Het 60-jarig podiumjubileum van de Nederlandse jazzzangeres Greetje Kauffeld vindt plaats in het Concertgebouw in Amsterdam.

- Het is de laatste dag van het Noorderzon Performing Arts Festival in Groningen en er vinden in het Noorderplantsoen traditiegetrouw meerdere optredens en workshops plaats.

TV-Tip: Penoza

20.25-21.15 uur op NPO 3: Het gaat Carmen eindelijk eens voor de wind: ze heeft nog maar een paar ladingen coke nodig om haar pensioentje veilig te stellen. Maar als een nieuwe speler zich op markt begeeft, harder en onvoorspelbaarder dan ooit, blijkt dat helemaal niet zo makkelijk te gaan.

Weer:

Zondag is het vrijwel droog. De ochtend start lokaal met mist, maar later wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 21 tot 25 graden. Na het weekend houdt het zomerweer nog een paar dagen aan, vooral op dinsdag is het warm met maxima van lokaal 28 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik weer een paar graden omlaag.

