Dode ondanks wapenstilstand in oosten van Oekraïne

Dat heeft een Oekraïense legerwoordvoerder verklaard tegenover de televisiezender 112.

Volgens het Oekraïense leger openden de separatisten na middernacht plaatselijke tijd, toen de wapenstilstand inging, op twee plaatsen het vuur. De pro-Russische separatisten beschuldigen het leger op hun beurt ook van het schenden van het bestand. Bij twee aanvallen van het leger zou een burger zwaargewond zijn geraakt.

Staakt-het-vuren

Het staakt-het-vuren is afgesproken tussen vertegenwoordigers van de Oekraïense regering, Rusland en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De wapenstilstand moet aan beide zijden van de bestandslijn in het conflictgebied een veilig begin van het schooljaar mogelijk maken. Traditioneel gaan kinderen in Oekraïne en andere ex-Sovjetlanden op 1 september weer naar school.

Sinds het gewapende conflict in Oost-Oekraïne in 2014 uitbrak, zijn naar schattingen van de Verenigde Naties tienduizend mensen om het leven gekomen. Afspraken om tot vrede te komen worden aan beide zijden niet uitgevoerd. Rond Pasen, kerst en het begin van het nieuwe schooljaar is vaker een staakt-het-vuren overeengekomen, waarbij de vijandelijkheden na enkele dagen weer in hevigheid toenamen.