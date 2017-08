Thais Hof wil arrestatiebevel tegen van corruptie verdachte oud-premier

Nadat Shinawatra niet op de zitting verscheen, verschoof het Hooggerechtshof de uitspraak naar 27 september. Volgens de rechters voerde de oud-premier oorproblemen aan als excuus voor haar afwezigheid.

"We denken niet dat de verdachte ziek is. We denken dat de verdachte zich heeft verscholen of is gevlucht", liet het Hooggerechtshof weten in een verklaring.

Volgens de Thaise immigratiepolitie zijn er geen aanwijzingen dat de oud-premier het land is ontvlucht. Politiechef Nanthathorn Prousoontorn zei: "Ik geloof dat ze nog in Thailand is. Als ze wordt gevonden, wordt ze gearresteerd."

De advocaat van de oud-premier zei later op vrijdag niet te weten waar Shinawatra is. "Afgelopen dag of de laatste twee dagen heb ik geen direct contact met Yingluck gehad, maar wel met haar team."

Rijstsubsidie

Shinawatra staat terecht in een zaak rond een subsidieprogramma voor rijstboeren. Dat werd omgeven door corruptie. Volgens de aanklagers zag Shinawatra dat door de vingers. De oud-premier ontkent dat stellig en beschuldigt de huidige militaire machthebbers van een heksenjacht. Ze riskeert een gevangenisstraf tot tien jaar.

In 2014 werd Shinawatra afgezet door het Thaise Constitutioneel Hof. Daarna pleegde het leger een staatsgreep, naar eigen zeggen om de orde en de democratie te herstellen.