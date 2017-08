Dit wordt het nieuws: Nasleep terrorismedreiging Maassilo, Laatste kans Ajax

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nasleep terrorismedreiging Maassilo

Mogelijk zal duidelijk worden hoe ernstig de terroristische dreiging was die woensdag Rotterdam in de greep hield. Is er door de stevige politieactie - aan de hand van de Spaanse inlichtingen - een aanslag verijdeld? Tijdens de politieactie werd in de omgeving van de Maassilo een Spaans busje met gasflessen aangehouden. De Spaanse chauffeur wordt verhoord. Het busje reed een aantal keer heen en weer in de omgeving van de Maassilo en werd vervolgens aan de kant gezet.

Volgens anonieme Spaanse functionarissen is er geen verband met de aanslagen in Catalonië van vorige week, maar dat is nog niet door de Nederlandse autoriteiten bevestigd.

Ajax en Utrecht in actie Europa League

Ajax en FC Utrecht hopen de groepsfase van de Europa League te bereiken. Utrecht verdedigt bij Zenit Sint-Petersburg een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Ajax moet in Trondheim tegen Rosenborg BK juist een 0-1 nederlaag zien goed te maken. Lukt dat niet dan haalt Ajax voor het eerst sinds lange tijd geen Europees voetbal. Alleen bekerwinnaar Vitesse is al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League.

Kamerdebat Fipronil

De Tweede Kamer komt terug van reces om te debatteren over de crisis met besmette eieren. De fipronil in de eieren heeft gezorgd voor een miljoenenstrop in de pluimveesector. Dinsdag bleek dat er eind vorig jaar al twee tips bij de NVWA waren binnengekomen over de besmette eieren. Bewindspersonen Edith Schippers (Volksgezondheid) en Martijn van Dam (Landbouw) zullen zich moeten verantwoorden over waarom zij de fipronilcrisis niet wisten te voorkomen.

Hockeysters in halve finale EK

De Nederlandse hockeysters staan donderdag op het Europees kampioenschap in Amstelveen tegenover titelverdediger Engeland. Oranje kroonde zich overtuigend tot groepswinnaar door zeges op achtereenvolgens Spanje, België en Tsjechië. De wedstrijd begint om 20.00 uur in het Wagener Stadion.

Hoger beroep dubbele moord Groningen

In Leeuwarden gaat het hoger beroep verder van de 42-jarige man die wordt verdacht van een dubbele moord in Groningen in 2013. Hij zou Gudrun Kusters (66) en Trevor Griffiths (71) door wurging om het leven hebben gebracht vanwege een geldkwestie. De verdachte werd op 2 juni 2016 door de rechtbank in Groningen veroordeeld voor dubbele doodslag, niet voor moord, en kreeg een celstraf van twintig jaar. Er was dertig jaar geëist wegens moord en doodslag. Het Openbaar Ministerie ging tegen de veroordeling in beroep.

En verder:

- Duizenden mensen uit heel Europa blokkeren van 24 tot en met 29 augustus de bruinkoolcentrales, kolen treinen en graafmachines in het Duitse Rheinland. De bruinkoolmijnen in dit gebied zijn de grootste bron van CO2-uitstoot in Europa.

- Feyenoord hoort om 18.00 uur bij de loting in Monaco welke tegenstanders de Rotterdamse club krijgt in de groepsfase van de Champions League. De landskampioen zit in de relatief zwakke pot vier en moet daarom rekening houden met sterke tegenstanders. Feyenoord kan onder andere FC Barcelona, Real Madrid of Bayern München treffen.

- Italië herdenkt donderdag de aardbevingscatastrofe rond de plaats Amatrice van een jaar geleden. In de Midden-Italiaanse regio kwamen op 24 augustus 2016 299 mensen om het leven. Veel plaatsen in het bergachtige gebied zijn nog ruïnes. De Italianen willen de slachtoffers herdenken met een fakkeltocht in de nacht en een mis in de ochtend. De aardbeving met een kracht van 6.0 gebeurde om 3.36 uur. De meeste mensen stierven in Amatrice zelf. Voor iedere dode zal in de nacht een klokslag klinken.

TV-Tip: Louisa & Rosanna, onze transgender liefde

20.30-21.00 uur - TLC: Nu Rosanna zwanger is, wil het oer-Limburgse transgenderkoppel niets anders dan een nestje op zo’n gezellig woonwagenkamp bouwen. Maar voordat ze de sprong wagen, vertrekt het olijke duo eerst naar Polen, Roemenië en Duitsland om wat noodzakelijke snuiven zigeunercultuur op te doen.

Weer:

Het is donderdag vriendelijk weer. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden en oosten. Het is lichtjes bewolkt en er is een hele kleine kans op een lichte bui landinwaarts. De wind kan aan de kust nog vrij krachtig worden, maar blijft in de rest van het land matig, vanuit het westen. (Bron: KNMI)

