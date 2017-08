Dit wordt het nieuws: Kort geding examen, Nederland-Oostenrijk op EK Hockey

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Rechtszaak om eindexamen

Woensdag dient het kort geding dat is aangespannen door een 18-jarige scholiere uit Breda. Zij is net gezakt voor haar vwo-examen en probeert via de rechter de uitslag van haar examen Frans te wijzigen. Als een bepaald antwoord in die toets namelijk met meer punten wordt beloond, is ze alsnog geslaagd en kan ze naar de universiteit.

Uitspraak bedreiging Rutte

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak tegen een 47-jarige vrouw uit Leiden die wordt verdacht van bedreiging van premier Mark Rutte. Op 24 november 2016 plaatste de vrouw op Facebook een foto van Mark Rutte met de tekst: "Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen we toch deze klootzak op. De hoofdveroorzaker''. De vrouw hoorde een werkstraf van veertig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen haar eisen. Ook zou de vrouw - die met psychische problemen kampt - zich verplicht moeten laten behandelen.

Hockeymannen hopen na blamage toch halve finale te halen

De hockeymannen moeten na de afstraffing van afgelopen maandag tegen België (5-0) alle zeilen bijzetten om de halve finale te bereiken op het EK Hockey. Tegen Oostenrijk is minimaal een punt nodig om uitzicht te houden op de halve eindstrijd in eigen land.

Samsung presenteert Galaxy Note 8

Samsung presenteert woensdag de opvolger van de Galaxy Note 7. Dat toestel werd na problemen met de accu uiteindelijk van de markt gehaald. Samsung wil zich revancheren met een toestel dat volgens geruchten sterk lijkt op de Galaxy S8, met zeer dunne schermranden. Wel wordt de Note 8 groter en is het toestel voorzien van een stylus.

Voorronde Champions League

De vijf laatste wedstrijden in de voorronde van de Champions League. Op NU.nl en de NUsport-app is de wedstrijd Liverpool-Hoffenheim te volgen. De ploeg van Georginio Wijnaldum (Liverpool) won uit met 1-2 en kan zich gaan plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

En verder:

- De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans opent het Flying Grass Carpet op het Schouwburgplein in Rotterdam. Het Flying Grass Carpet is ’s werelds grootste kunstpark in de vorm van een gigantisch Perzisch tapijt. Het tapijt is 3.500 m2 en bedekt daarmee een groot deel van het Schouwburgplein.

TV-Tip: De Aardappeleters

19.10-19.45 uur - NPO2: De Nederlandse variant op de taco lijkt voor geen millimeter op het origineel. Joris Vermeer reist af naar de man die de befaamde schelp hier naartoe bracht en probeert te achterhalen hoe het bekendste, culinaire symbool van Mexico dan wel behoort te smaken.

Weer:

De woensdag begint heel aardig en het kan behoorlijk warm worden. Tot wel 28 graden in het zuiden. Ook op de Waddeneilanden kan het een aangename 23 graden worden. Wel kan in de loop van de middag en in de avond lokaal wat regen vallen. Ook kan dan de wind aan kracht winnen. In het zuidwestelijk kustgebied kan de windkracht toenemen tot krachtig. (Bron: KNMI)

