Oud-staatssecretaris Robin Linschoten (VVD) ontkent belastingfraude

Linschoten moet 1 september voor de rechter verschijnen. De voormalige politicus van de VVD wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk onjuiste of onvolledige aangiften voor de omzetbelasting heeft gedaan in zijn woonplaats Eemnes en/of in Breda.

''Ik kan mijn vaste lasten niet betalen en heb zelfs geen ziektekostenverzekering meer'', citeert de krant hem.

''Ze hebben al mijn liquiditeiten volledig drooggelegd'', aldus de voormalig politicus. ''Wat ik ze nog het meest verwijt is dat ze me de mogelijkheid hebben ontnomen om inkomen te verdienen om het probleem op te lossen.''

Staatssecretaris

De inmiddels zestigjarige Linschoten was van 1994 tot 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij trad af omdat de Tweede Kamer niet voldoende vertrouwen had in zijn aanpak bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv).

Voor zijn staatssecretariaat was hij twaalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de liberalen. Hij was in 1982 met 25 jaar het jongste Kamerlid.

Na zijn politieke loopbaan werkte Linschoten jarenlang bij verzekeraar Interpolis en was hij later zelfstandig managementconsultant voor zijn bedrijf Vemako consultancy. Ook was hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). In 2009 was hij nog enige maanden actief voor de in dat jaar omgevallen DSB Bank van Dirk Scheringa.