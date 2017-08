'Iraakse troepen dringen IS-bolwerk Tal Afar binnen'

Dat heeft een woordvoerder van het Iraakse ministerie van Defensie dinsdag laten weten. Gevechtstroepen zouden de stad vanuit het oosten en zuiden zijn binnengedrongen.

Iraakse troepen begonnen zondag aan een grondoffensief op Tal Afar, dat door tweeduizend IS-strijders wordt bezet. Dat offensief volgde op een luchtbombardement, dat op 15 augustus begon. In de eerste 24 uur werd een gebied met een oppervlakte van 235 vierkante kilometer heroverd.

Tal Afar is nog een van de weinige Iraakse steden in handen van Islamitische Staat. Het zelfverkondigde kalifaat van Islamitische Staat. leed vorige maand een grote nederlaag toen Iraakse troepen met hulp van de VS het IS-bolwerk Mosul na een belegering van negen maanden terugveroverden.

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis is dinsdag in Irak aangekomen om met de Iraakse leiders de oorlog tegen Islamitische Staat (IS) te bespreken, die Mattis "verre van over" noemt. "De dagen van IS zijn geteld, maar de strijd zal niet op korte termijn gestreden zijn." Het bezoek van Mattis aan Irak was vooraf niet aangekondigd.

Syrië

Ook in Syrië verliest IS de laatste tijd snel terrein. Eerder deze maand heroverde het Syrisch regeringsleger de stad al-Sukhna op de terroristische groepering, en ook in de provincie Hama is vooruitgang geboekt. Militaire operaties zijn nu vooral gericht op het innemen van de stad Raqqa, dat geldt als bolwerk en de officieuze hoofdstad van IS.