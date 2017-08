Omwonenden moeten opletten met roetdeeltjes na brand in Botlek

Dat waarschuwen de hulpdiensten via Twitter. Bij de raffinaderij woedde maandagavond een grote brand, die dikke rookwolken veroorzaakte die tot in de wijde omgeving te zien waren.

De milieudienst DCMR doet onderzoek naar de roetdeeltjes, die terecht zijn gekomen in onder meer Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, Zuidland en Oudenhoorn, ten zuidwesten van de raffinaderij. De gemeente Nissewaard bekijkt wat er moet gebeuren om het roet te verwijderen.

Omwonenden

Omwonenden kregen het advies om na de brand uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie in huis uit te zetten. De waarschuwingswebsite Rijnmondveilig.nl was tijdens de brand onbereikbaar. Of dat te maken had met het grote aantal bezoekers, was niet duidelijk.

De brand bij de raffinaderij ontstond maandagavond even voor 22.00 en breidde zich snel uit. Rond middernacht gaf de brandweer het sein brand meester en was de brand ook daadwerkelijk uit.