Dit wordt het nieuws: Verdachte aanslag Turku voorgeleid, voorronde CL

Verdachte aanslag Turku voorgeleid

De 18-jarige verdachte van het doodsteken van twee mensen en het verwonden van acht willekeurige mensen in de Finse stad Turku moet voor de rechter verschijnen. Dit zal via een videoverbinding gebeuren omdat de Marokkaanse man nog in het ziekenhuis verblijft. Hij werd door de politie in zijn been geschoten. De man wordt verdacht van moord en pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk.

Laatste voorronde Champions League

Vijf wedstrijden in de laatste voorronde van de Champions League, waaronder Nice-Napoli, live te volgen op NU.nl en de NUsport-app. Napoli won het heenduel vorige week met 2-0. Nice kan thuis wél over Wesley Sneijder beschikken. De middenvelder is fit en debuteerde afgelopen weekend tijdens de 2-0 zege op Guingamp. De winnaar van de tweestrijd speelt komend seizoen in de groepsfase van de Champions League.

Nederland tegen Tsjechië op EK Hockey

De vrouwen van Nederland en Tsjechië ontmoeten elkaar tijdens het EK Hockey. Nederland is al geplaatst voor de halve finale, nadat nipt werd gewonnen van België bij het tweede pouleduel. Oranje won vrijdag het openingsduel van Spanje met 3-1. De hockeyvrouwen hebben nog een puntje nodig om zeker te zijn van groepswinst.

Vuelta

De sprinters zijn weer aan zet in de vierde etappe van de Vuelta a España. Die gaat over 198 kilometer van Escaldes-Engordany naar Tarragona en kent slechts één heuvel van derde categorie. De Brit Chris Froome verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van twee seconden op drie renners.

En verder:

- De Amerikaanse president Donald Trump bezoekt een marinebasis aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Het beperken van de immigratie vanuit Mexico was voor hem een belangrijk strijdpunt in de verkiezingscampagne.

- In Raamsdonkveer komt een schip met maar liefst 3 miljoen kilo strooizout aan. Met diverse van dergelijke ladingen moet de vooraad strooizout op het terrein van Rijkswaterstaat worden aangevuld tot 200 miljoen kilo.

TV-Tip: Forever Pure

22.45-23.45 uur - NPO2: Je hoeft geen voetballiefhebber te zijn om deze documentaire te kunnen waarderen. Sterker, je hoeft niet eens te weten wat buitenspel is. Forever Pure gaat over Beitar Jerusalem F.C., het meest populaire en controversiële voetbalteam van Israël én de enige club die nog nooit een Arabische speler had verworven. Tot nu. En dan breekt letterlijk de pleuris uit.

Weer:

Met name in het noorden is er dinsdagochtend meer bewolking, maar in de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plekken door. Vooral in het zuiden wordt het een heerlijke zomerdag. Daar kan het 24 graden worden, in het noorden blijft het ongeveer 20 graden. De wind is zwak vanuit oostelijke richting. (Bron: KNMI)

