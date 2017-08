Dit wordt het nieuws: Cijfers huizenprijzen, Nederland-België op EK Hockey

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Cijfers over ontwikkeling huizenprijzen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat maandag weten wat er in juli met de huizenprijzen is gebeurd. In juni bleken woningen 8 procent duurder te zijn dan een jaar eerder. Dat was de grootste prijsstijging sinds maart 2002. Als sinds juni 2013 is er een stijgende trend in de gemiddelde prijs te bespeuren. Het Kadaster liet vorige week al weten dat in juli 1,3 procent meer woningverkopen zijn geregistreerd dan een jaar eerder. In totaal zijn in die maand 19.979 koophuizen van eigenaar gewisseld.

Derde etappe Vuelta

In de derde etappe van de Vuelta duikt het peloton voor het eerst de bergen in. De rit van 158 kilometer begint in Prades Conflent Canigo en eindigt in Andorra. Er zijn drie Pyreneeënbeklimmingen in het parcours: twee van de eerste categorie en kort voor de finish nog een van tweede categorie.

Nederland tegen België op EK Hockey

De Nederlandse mannen spelen hun tweede pouleduel op het EK tegen België. Oranje was zaterdag in zijn eerste wedstrijd met liefst 7-1 te sterk voor Spanje. België won toen met 4-1 van Oostenrijk. De winnaar is al zeker van een plek in de halve finale.

Luchtmachtoefeningen boven Marnewaard en Drenthe

F-16 vliegers van de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) Close Air Support (CAS) missies oefenen met eenheden van de Koninklijke Landmacht. De vluchten vinden in de ochtend en middag plaats boven het oefenterrein van de Marnewaard en in het luchtruim boven Drenthe.

Karkas aangespoelde vinvis Texel wordt opgeruimd

Het karkas van de vinvis dat is aangespoeld op het strand van Texel wordt maandag weggehaald. Volgens Rijkswaterstaat kan het opruimen van het bijna negentien meter lange dier wel een dag duren. De opruimwerkzaamheden zullen samen met Ecomare gedaan worden en gaan om 8.00 uur van start. Het vlees wordt afgevoerd naar een destructiebedrijf. Het skelet gaat naar Ecomare.

En verder:

- Is het voorlopig de laatste keer voor de komende jaren dat de Big Ben in Londen zal luiden vanwege onderhoud aan de klok.

- Overhandigt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken mobiele telefoons aan jongeren die het thuis niet breed hebben.

TV-Tip: Lelijke eendjes

20.30-21.30 uur - RTL5: Melissa weet het zeker, zij is het lelijkste eendje vanwege haar varkensneus. Ook Rachel is allesbehalve gelukkig met haar uiterlijk. Ze verafschuwt haar boezem, omdat ze die naar eigen zeggen niet heeft. Lieke van Lexmond schiet de dames te hulp.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

In het zuidwesten en het midden van het land is er kans op een bui. In de rest van het land is het overwegend droog, maar wel bewolkt. De zon laat zich af en toe zien. Het is iets warmer dan zondag, met maxima tussen de 19 en 21 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg