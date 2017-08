Dit wordt het nieuws: Militaire oefening Zuid-Korea, vijf wedstrijden in Eredivisie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Ajax op zoek naar eerste winst in Eredivisie

In de tweede speelronde van de Eredivisie gaat Ajax op zoek naar zijn eerste overwinning. Na de nederlaag van vorige week bij Heracles Almelo krijgt de ploeg van trainer Marcel Keizer thuis tegen FC Groningen kans op revanche. PSV speelt tegen nieuwkomer NAC Breda en Feyenoord speelt een uitwedstrijd tegen Excelsior. Tegen die ploeg liep de ploeg van Giovanni van Bronckhorst vorig jaar in de kampioenswedstrijd tegen een smadelijke 3-0 nederlaag aan. Een week later werd Feyenoord alsnog kampioen door Heracles met 3-1 te verslaan.

Zuid-Korea houdt militaire oefening

Ondanks de spanningen met buurland Noord-Korea, zullen de Zuid-Korean samen met bondgenoot de Verenigde Staten een militaire oefening houden. Hoewel Zuid-Korea meermaals heeft gezegd dat "de deur voor een dialoog" nog altijd openstaat voor het buurland, intensiveert het land zijn militaire activiteiten wel. Zo installeerde het land meer raketafweersystemen en liet het land weten direct te zullen reageren op elke militaire provocatie van Noord-Korea. De Verenigde Staten is op zijn beurt ook verwikkeld in een hoopopgelopen woordenwisseling met Noord-Korea, alhoewel de gemoederen iets lijken te bekoelen.

Tweede etappe Vuelta

Zondag wordt de tweede etappe van de Vuelta verreden. Deze rit voert het peloton over de in totaal 203 kilometer van Nimes naar Gruissan. De rit is nagenoeg vlak, waardoor een massasprint in de lijn der verwachtingen ligt. De eerste tijdrit in de Vuelta werd gewonnen door BMC, waardoor de Australiër Rohan Dennis is de eerste leider is.

En verder:

- Is de slotdag van Lowlands. Onder andere First Aid Kit en Mumford and Sons staan op het programma.

- Komt een commissie van OPEC-landen bijeen in Koeweit.

TV-Tip: Undercover in Nederland

21.30-22.30 - SBS6: Ook in de zomer doet Alberto Stegeman diepgravend onderzoek naar allerlei kwesties. In deze aflevering weet hij binnen te dringen bij een groep pooiers die via een truc escortdames in hun greep krijgen. Een confrontatie is vaak onvermijdelijk, maar ditmaal gaat het er behoorlijk heftig aan toe.

Weer:

Er is zondag meer ruimte voor de zon, maar ook is er bewolking en er blijft kans bestaan op een enkele bui, vooral in het noorden. Het is opnieuw fris met maxima rond tussen de 18 en 20 graden. Ook staat er van tijd tot tijd een stevige wind.

