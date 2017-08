Gynaecologen bezorgd over spermadonoren die regels overtreden

De NVOG bevestigt dat na berichtgeving door RTL Nieuws.

Spermadonoren die zich melden in een kliniek moeten verklaren dat zij geen sperma bij andere klinieken afgeven. Ook is in Nederland een maximum gesteld van 25 kinderen per spermadonor, om de kans te verkleinen dat donorkinderen van dezelfde vader zonder het te weten een relatie met elkaar aangaan.

Inspectie

Beide spermadonoren over wie RTL Nieuws bericht, hebben die regels overtreden. Dat kwam aan het licht doordat een groep bewust alleenstaande moeders vorige week bij meerdere vruchtbaarheidsklinieken alarm sloeg over de twee donoren.

De Stichting Donor Gegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) liet daarop het aantal zwangerschappen van de twee mannen analyseren. Uit de gegevens van de SDKB blijkt dat van de ene donor 102 zwangerschappen zijn geregistreerd bij elf klinieken, bij de ander gaat het om twee zwangerschappen bij twee centra.

KLEM en de NVOG laten weten dat ze de zorgen over de twee spermadonoren kenbaar hebben gemaakt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Een woordvoerster van de IGZ zegt dat er inmiddels een onderzoek naar de twee donoren is gestart.

Centrale registratie

Meerdere klinieken hebben aan de NVOG en KLEM laten weten dat nog behandelingen plaatsvinden met beide donoren. Daarnaast zouden de twee mannen ook in de privésfeer als donor optreden. ''Wij hebben geen informatie over hoeveel kinderen er van deze donoren via deze route zijn ontstaan omdat dat zich afspeelt buiten het ziekenhuis'', aldus de NVOG en KLEM.

Beide organisaties pleiten voor een centrale registratie en controle van alle sperma- en eiceldonoren in Nederland om te voorkomen dat de regels met voeten worden getreden.

Alle patiënten van klinieken die sperma hebben ontvangen van de mannen worden geïnformeerd. Ook patiëntenvereniging Freya voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen is op de hoogte gebracht.