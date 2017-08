Libanese leger start offensief tegen IS bij grens Syrië

Er werden met helikopters, raketten en artillerie aanvallen uitgevoerd op posities van IS. Het gebied is het laatste stukje terrein in het grensgebied dat nog in handen is van IS.

Er zouden circa vijfhonderd IS-strijders aanwezig zijn in het bergachtige grensgebied.

Kort na de aanval maakte ook de sjiitische militie Hezbollah via tv-zender al-Manar bekend samen met het Syrische leger operaties uit te voeren tegen IS in het grensgebied.

Volgens het Libanese leger gaat het niet om een gezamenlijke operatie met Syrische troepen. Het leger wil de IS-strijders eigenhandig uit Libanon jagen.