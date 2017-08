Dit wordt het nieuws: Start van de Vuelta, vervolg onderzoek aanslagen Spanje

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vuelta van start

De 72e edtitie van de Vuelta a España begint zaterdag met een ploegentijdrit van 13,8 kilometer door het Franse Nimes. Titelverdediger Nairo Quintana is er dit jaar niet bij. Alberto Contador begint aan zijn laatste koers. De Spanjaard krijgt als eerbetoon het startnummer een.

Nasleep aanslagen Spanje

Het politieonderzoek naar de aanslagen in Barcelona en Cambrils is nog in volle gang. Naar verwachting komt de Spaanse politie zaterdag met meer details over de aanslagen. Het Spaanse koningspaar brengt daarnaast een bezoek aan de slachtoffers van de aanslag in Barcelona. Koning Felipe en koningin Letizia zullen hiervoor afreizen naar verschillende ziekenhuizen.

Trump neemt besluit over Afghanistan

De Amerikaanse president Trump heeft overleg met zijn vicepresident Mike Pence over de inzet van troepen in Afghanistan. Niet alleen wil Trump mogelijk een nieuwe koers gaan varen in het land, ook neemt hij een besluit over de eventuele inzet van extra troepen in het land. Eerder werd al besloten dat de NAVO als geheel extra troepen naar Afghanistan stuurt vanwege de groeiende onrust.

En verder:

- Is de tweede dag van Lowlands. Onder andere Kovacs, Bastille, Elbow en de Editors treden op.

- Wordt er stilgestaan bij de 2.800 Nederlandse krijgsgevangenen die omkwamen bij de aanleg van de Birma-spoorlijn.

TV-Tip: Undercover in Nederland

21.30-22.30 - SBS6: Ook in de zomer doet Alberto Stegeman diepgravend onderzoek naar allerlei kwesties. In deze aflevering weet hij binnen te dringen bij een groep pooiers die via een truc escortdames in hun greep krijgen. Een confrontatie is vaak onvermijdelijk, maar ditmaal gaat het er behoorlijk heftig aan toe.

Weer:

Er vallen zaterdag geregeld buien. Later op de middag is er mogelijk wat meer ruimte voor de zon. Aan de kust is naast de buien ook kans op onweer. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima rond de 18 tot 20 graden.

