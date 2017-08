'Onduidelijkheid over weigering Nederlandse ambassadeur door Suriname'

"Ik ben bezig om uit te zoeken waarom dat het geval is, want ik vind het wel belangrijk dat we een ambassadeur daar hebben", aldus Koenders vrijdag.

Vier weken geleden werd bekend dat de door Nederland voorgedragen ambassadeur Anne van Leeuwen geen toestemming kreeg om naar Suriname te komen. Een concrete reden of aanleiding voor het weigeren van de ambassadeur gaf de Surinaamse regering niet.

"Ik vind het jammer want Suriname is een belangrijk land voor Nederland", zegt Koenders. Hij wijst erop dat veel Nederlanders in Suriname op bezoek gaan en dat er ook veel Surinamers in Nederland zijn. Bovendien zijn er historische betrekkingen.

Koenders vindt niet dat de kwestie gevolgen moet hebben voor de Surinaamse ambassadeur in Nederland. Hij hoopt op een telefoontje uit Suriname met uitleg.