Verdachten met bomgordels gedood tijdens antiterreuractie in Spaanse kustplaats

Volgens Spaanse media zou het gaan om terroristen die bomgordels droegen en bezig waren met een nieuwe terroristische aanslag. Ze wilden mogelijk op mensen inrijden die over straat liepen.

Tijdens de politieactie zou een aantal agenten gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dit nog niet bevestigd.

Mensen die in Cambrils zijn wordt door de lokale autoriteiten aangeraden binnen te blijven.

Barcelona

Het is nog onduidelijk of er een verband is met de aanslag op voetgangers in het centrum van Barcelona, op donderdagmiddag. Daarbij werden dertien mensen gedood toen een bestelbus inreed op voetgangers op de Ramblas. Zeker honderd anderen raakten gewond, waaronder drie Nederlanders.

Donderdagavond zijn een Marokkaan en een Spanjaard opgepakt in verband met de aanslag. De Spanjaard zou afkomstig zijn uit het Noord-Afrikaanse enclave Melilla. Geen van beiden zou achter het stuur hebben gezeten van het bestelbusje. De politie in Catalonië is nog steeds op zoek naar de bestuurder.