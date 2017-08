Verzekeraars willen extra inspecties na stalbranden

De verzekeraars willen zo meer schade en dierenleed voorkomen.

Samen met zijn leden onderzoekt het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om tijdens een extra inspectieronde de belangrijkste risico’s bij veehouderijen te onderzoeken.

Zo ontstaan veel stalbranden door problemen met de elektra. Daar hebben verzekeraars veel kennis over in huis. Het verbond adviseert zijn leden om de controles uit te voeren bij bedrijven die grote aantallen dieren huisvesten.

Swifterbant

In Swifterbant is woensdag een stal met 40.000 kippen volledig in de as gelegd. Maandagochtend kwamen honderden varkens om het leven in het Twentse Agelo, nadat een schuur in brand was gevlogen. Vorige maand kostte een brand in een megastal in Erichem ruim 20.000 varkens het leven. Volgens Wakker Dier zijn dit jaar al 225.000 dieren door stalbranden omgekomen.

Samen met onder meer de Dierenbescherming, de brandweer en de verenigde agrarische ondernemers, zetten verzekeraars zich al langere tijd in om het (brand)risicobewustzijn bij veehouderijbedrijven te vergroten. Dat doen ze onder meer met een checklist en preventietips.