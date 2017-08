'Formerende partijen willen onderzoek naar meervoudig ouderschap'

Dat meldt het AD donderdag. Eerder deze week bracht de krant ook al informatie over een ander gevoelig onderwerp uit de formatie naar buiten.

Bij meervoudig ouderschap wordt het gezag over kinderen toegekend aan meer dan twee ouders, bijvoorbeeld twee moeders en een vader.

De vier partijen die praten over een nieuw kabinet zijn zeer verdeeld over dit onderwerp. D66 en VVD zijn voor, maar het CDA en met name de ChristenUnie zijn tegen.

Vertrouwelijke stukken

In de stukken waar de krant uit citeert staat wel dat het nog te vormen nieuwe kabinet op termijn met voorstellen wil komen. Wat de precieze betekenis en status is van het document is niet bekend.

Het AD publiceerde dinsdag voor het eerst uit vertrouwelijke stukken uit de formatie. Toen ging het over een mogelijk compromis over medisch-ethische kwesties, waaronder hulp bij zelfdoding. Dat lek leidde tot boosheid bij met name Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.