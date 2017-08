Dit wordt het nieuws: Zaak ontvoering Nunspeet verder, Ajax-Rosenborg

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Voortzetting zaak tegen ontvoerders Nunspeet

Donderdag wordt met een regiezitting de zaak voortgezet die draait om de ontvoering van zakenman Ronald Maurits uit Doornspijk. Maurits zou al geruime tijd worden afgeperst. De politie denkt dat een 50-jarige Bredanaar en een 60-jarige Rotterdammer hierin een hoofdrol hebben gespeeld. De twee verdachten stuurden hem berichten waarin geld en drugs werden geëist. In totaal staan zes mannen en een vrouw terecht.

Honderden slachtoffers modderstroom Sierra Leone begraven

Honderden dodelijke slachtoffers van de modderstroom in Sierra Leone van afgelopen maandag worden in een massagraf begraven. Het besluit om veel slachtoffers in een keer te begraven volgt op het grote tekort aan plekken in mortuaria in het Afrikaanse land. Nog altijd wordt er gezocht naar honderden andere personen die vermist worden. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder op zal lopen.

Halfjaarcijfers Rabobank

De Rabobank maakt halfjaarcijfers bekend. In het eerste halfjaar van 2016 zag de bank haar nettowinst met 39 procent dalen naar 924 miljoen euro. De Rabobank had toen te maken met reorganisatiekosten en een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat. Over heel 2016 kwam de winst van de bank uit op 2 miljard euro.

Ajax tegen Rosenborg in play-offs Europa League

Ajax speelt het heenduel in de play-offs van de Europa League tegen Rosenborg uit Noorwegen. Na de uitschakeling in de voorronde van de Europa League moeten de Amsterdammers van de Scandinaviërs winnen om dit seizoen in een hoofdtoernooi van een Europees toernooi te mogen spelen. Volgende week is de return in Trondheim.

Zaak tegen Rotterdamse verdachte van terreurhandelingen

Donderdag is er een pro-formazitting in de zaak tegen de Rotterdammer El M. (27). Hij wordt ervan verdacht terroristische handelingen te hebben voorbereid voor IS in 2015 en 2016. De man had een grote hoeveelheid munitie voorhanden in Rotterdam en een grote hoeveelheid wapens en munitie in Frankrijk.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over het ondernermersvertrouwen.

- Verlaten twee Russische astronauten het internationale ruimtestation ISS voor onderzoek in de ruimte.

TV-Tip: Diana: Tragedy or treason?

22.00-23.00 uur - Investigation Discovery: Lady Di was een stijlicoon, een toegewijde moeder en soms een beetje sip. Maar boven alles speelde ze een belangrijke rol in de Britse monarchie. Sommigen stellen zelfs dat ze een gevaar was voor het koninkrijk. In Investigation Discovery wordt onderzocht of de dood van Diana Spencer wel een ongeluk was.

Weer:

Vanuit het westen kunnen er in de ochtend enkele buien vallen, maar in de loop van de middag trekken deze ook weer weg. De buien die over het land trekken, kunnen soms stevig zijn. Bij een matige wind wordt het zo'n 19 tot 23 graden.

