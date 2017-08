Dit wordt het nieuws: Kwartaalcijfers economie, stiptheidsacties op luchthavens

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

CBS publiceert cijfers over economie in tweede kwartaal

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt in een eerste raming bekend hoe de Nederlandse economie zich in het tweede kwartaal heeft ontwikkeld. Tegelijkertijd komt het statistiekbureau met cijfers over de arbeidsmarkt en de CO2-uitstoot. In het eerste kwartaal groeide de economie met 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het was het twaalfde kwartaal op rij dat de economie in de lift zat. Vooral investeringen in woningen en vervoersmiddelen droegen bij aan de groei.

Stiptheidsacties Koninklijke Marechaussee op luchthavens

Op de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven worden vanaf woensdag opnieuw stiptheidsacties gehouden door de marechaussee. De acties gaan ook donderdag en vrijdag verder. Tijdens de acties zullen de marechaussees de wet- en regelgeving strikter naleven. Door uitgebreide paspoortcontroles kunnen de wachtrijen langer zijn dan normaal. De Koninklijke Marechaussee steggelt al langere tijd met het ministerie van Defensie over een nieuwe cao.

VK zet standpunt betrekkingen met Ierland uiteen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt naar verwachting meer bekend over de betrekkingen tussen Noord-Ierland en Ierland na de Brexit. Het VK is van plan om de interne Europese markt en de douane-unie in 2019 volledig te verlaten, maar voor Noord-Ierland vormt dit mogelijk een probleem. Het land handelt namelijk veel met EU-lid Ierland en Noord-Ierland en Ierland kennen bovendien een open grens. Eerder deze week maakten Britse ministers meer bekend over hun plannen voor de uittreding uit de EU. De Britten pleiten onder andere voor een overgangsperiode.

FC Utrecht tegen Zenit Sint-Petersburg in play-offs Europa League

FC Utrecht speelt het heenduel in de play-offs van de Europa League tegen de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg. In het seizoen 2010/2011 wist Utrecht zich voor het laatst te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De ontmoeting tussen FC Utrecht en Zenit is in De Galgenwaard en begint om 18.00 uur. Volgende week is de return in Sint-Petersburg.

En verder:

- Starten Mexico, Canada en de VS op initiatief van dat laatste land met gesprekken over een nieuwe opzet van het vrijhandelsverdrag NAFTA.

- Wordt de nieuwe Nokia 8 onthuld.

- Worden er vijf duels gespeeld in de play-offs om de Champions League. De wedstrijd Napoli-Nice is live te zien op NU.nl.

TV-Tip: Elvis Lives!

20.35-21.35 - NPO 1: Het is vandaag op de kop af veertig jaar geleden dat Elvis Presley overleed. De muziek van de King of Rock-'n'-Roll is echter nog springlevend. Matthijs van Nieuwkerk, Art Rooijakkers en Andrew Makkinga gaan in de documentaire Elvis Lives! op zoek naar de nalatenschap van The Memphis Flash.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Hoewel het woensdag overwegend bewolkt is, blijft het op de meeste plekken droog. Heel lokaal kan soms wel een kleine een bui voorkomen, maar daar staat tegenover dat er op sommige plekken soms ook even ruimte is voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg