Noord-Korea klaar voor aanval op Amerikaans eiland Guam

Dat bericht het staatspersbureau KCNA dinsdag.

"De VS, die als eerste veel strategisch nucleair apparatuur in ons gebied bracht, moet de eerste zijn die de juiste beslissing neemt. Uit de acties van de VS moet blijken of zij de spanningen in Korea willen wegnemen en een gevaarlijke militaire clash willen voorkomen", citeerde KCNA de Noord-Koreaanse leider.

Kim Jong-un gaf opdracht aan zijn leger om te allen tijde klaar te zijn voor een tegenaanval. De troepen zijn klaar om te vuren mocht Kim daartoe besluiten.