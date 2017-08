Dit wordt het nieuws: Nationale Indiëherdenking, hoger beroep zaak ongeval A2

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nationale herdenking bezetting Nederlands-Indië

Traditiegetrouw wordt op 15 augustus stilgestaan bij de bezetting van Nederlands-Indië door Japan. De herdenking van dit jaar is bijzonder omdat het 75 jaar geleden is dat Japan Nederlands-Indië binnenviel. In aanwezigheid van premier Rutte worden de slachtoffers van deze bezetting herdacht met onder andere een kranslegging een een defilé bij het Indisch Monument in Den Haag. Op zaterdag wordt er ook nog stilgestaan bij de 2.800 Nederlandse krijgsgevangenen die omkwamen bij de aanleg van de Birma-spoorlijn.

Hoger beroep veroorzaker dodelijk ongeval A2

Er is een pro formazitting in de zaak die draait om een dodelijk ongeluk op de A2 bij Maarssen. De 46-jarige man die dit ongeluk veroorzaakte, kreeg hiervoor drie jaar cel en een rijontzegging van vier jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen deze uitspraak in beroep. Door het OM was acht jaar cel en tien jaar rijontzegging geëist.

Minister Hennis bezoekt Amerikaanse collega Mattis

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert overlegt met haar Amerikaanse collega James Mattis in Washington. De ministers van Defensie spreken elkaar onder meer over de lopende militaire missies waar beide landen aan deelnemen. Zo zijn Amerikaanse en Nederlandse troepen samen actief in Irak, Syrië en Afghanistan.

En verder:

- Komen er cijfers over de groei van de Duitse economie.

- Keert de Britse premier May terug van vakantie.

- Geeft de voormalige perschef van Trump, Anthony Scaramucci, een tv-interview.

TV-Tip: Perception

23.05-23.47 uur - Eén (België): Na zijn rol als tobbende homo in Will & Grace speelt Eric McCormack in Perception een briljante neurowetenschapper met schizofrenie en hallucinaties. FBI-agente Kate Moretti neemt zijn eigenaardigheden voor lief, want het aantal mensen met zijn meesterlijke inzicht is dun gezaaid.

Weer:

Dinsdag is er 's ochtends eerst nog ruimte voor de zon, maar die moet in de loop van de middag wijken voor een regenfront dat van het zuidwesten naar het oosten trekt. Het kan dan hard regenen en er is kans op hagel en onweer. Ook kan het hard waaien. Het wordt 22 tot 27 graden.

