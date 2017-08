Twee arrestaties na vondst drugslab in Gelderse Neede

De politie kwam het lab zaterdag op het spoor na een melding over een mogelijke wietkwekerij. Ter plaatse troffen agenten in een afgesloten schuur een ruimte aan met flessen en vaten chemicaliën. Vermoedelijk werden in de schuur synthetische drugs gefabriceerd.

De politie hield in de buurt van de schuur een 27-jarige man uit Assen aan. Terwijl de politie nog bezig was met onderzoek, kwam er een auto aanrijden. Toen de bestuurder de agenten zag, liet hij zijn auto achter en maakte zich uit de voeten. Even later kon de tweede verdachte, een 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, in het nabijgelegen Borculo worden aangehouden.

Op het erf en in de omgeving van de schuur vond de politie nog een een buks en een vuurwapen. Het drugslab wordt zondag ontmanteld.