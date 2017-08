Dit wordt het nieuws: Vicepresident VS naar Colombia, Haagse herdenking Indië

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Amerikaanse vicepresident Pence bezoekt Colombia

Tijdens zijn reis door Zuid-Amerika doet de Amerikaanse vicepresident Mike Pence als eerste Colombia aan. Bij de ontmoeting met de Colombiaanse president Juan Manuel Santos zal onder andere gesproken worden over de wederzijdse handelsbetrekkingen en het vredesakkoord tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Maar ook zal de groeiende onrust in buurland Venezuela op de agenda staan. President Trump stelde zaterdag dat militair ingrijpen als een optie gezien wordt om de onrust in Venezuela te beteugelen.

Minister Plasterk bezoekt Caribisch gebied

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De minister zal met de bestuurders van de landen Aruba, Curacao en Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba spreken over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de samenwerking met Nederland.

Herdenking slachtoffers en gevallenen Indië

De voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, leggen een krans bij de Indische plaquette in de hal bij ingang Binnenhof 1a van het Tweede Kamergebouw. Later deze week zijn er meer herdenkingen van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Op dinsdag is er in Den Haag een algemene herdenking van de slachtoffers en op zaterdag wordt er ook stilgestaan bij de 2.800 Nederlandse krijgsgevangenen die omkwamen bij de aanleg van de Birma-spoorlijn.

Werkzaamheden A10-West 'omgedraaid'

De werkzaamheden aan de Amsterdamse Ring A10-West worden omgedraaid. De rijbanen in de richting van Den Haag gaan open en tegelijkertijd beginnen de werkzaamheden aan de snelweg en op- en afritten in de richting van Zaandam. De werkzaamheden hebben de komende dagen mogelijk files tot gevolg rond knooppunt De Nieuwe Meer.

Kort geding wijnhandel LFE en Ilja Gort

Wijnhandel LFE Groupe uit Maartensdijk en de bekende wijnmaker Ilja Gort treffen elkaar maandagochtend voor de rechter in Utrecht. Het bedrijf wil niet dat Gort een specifieke naam voor een van zijn wijnen gebruikt, omdat het bedrijf zelf een wijn met een vergelijkbare naam verkoopt. De naam die Gort gebruikt, zou hier in uitspraak te veel op lijken.

En verder:

- Gaan de formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en CU weer verder onder leiding van informateur Gerrit Zalm.

- Wordt er in Pakistan Onafhankelijkheidsdag gevierd.

- Keert de Nederlandse atletiekploeg terug van de WK in Londen. De sporters komen rond 16.00 uur met de trein aan in Rotterdam.

TV-Tip: 3Lab - Het Beest in Klaas

20.15-21.00 uur - NPO 3: De mens kan weliswaar van alles een beetje, maar dieren zijn ons altijd de baas. Ze zijn sneller, kunnen beter zien, horen, ­voelen, proeven en kunnen overleven in hele warme, maar vaak ook in hele koude omstandigheden. Wat moeten wij doen om het talent van een dier te benaderen? Klaas van der Eerden gaat op onderzoek uit.

Weer:

Maandagochtend is er opnieuw veel ruimte voor de zon. Net als zondag is er in de loop van de dag wel meer kans op bewolking, waarbij er in het noorden ook een bui voor kan komen. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.

