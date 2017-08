Noodtoestand uitgeroepen in Amerikaanse stad om extreem-rechtse demonstratie

Dat meldt de politie van Charlottesville volgens de BBC. Met die maatregel moet het voor de autoriteiten makkelijker zijn om op te treden tegen gewelddadige demonstranten, of in te grijpen als de protestmars uit de hand loopt.

In het universiteitsstadje zijn honderden mensen samengekomen om de zogenaamde 'Unite the Right'-bijeenkomst bij te wonen. De spanning loopt hoog op rondom de verzamelde extreem-rechtse groeperingen. Het zijn nationalisten, aanhangers van het zogeheten 'alt-right' en neonazi's.

Vrijdagavond vond hun eerste protestmars plaats in Charlottesville. De demonstranten riepen leuzen als "Joden zullen ons niet vervangen". Het kwam tot een vechtpartij met tegenstanders, die ook in groten getale naar Charlottesville zijn afgereisd.

Zaterdag heeft de gemeenteraad de bijeenkomst voor aanvang van de tweede mars "onwettig" verklaard. De politie is massaal aanwezig in de stad en probeert de twee groepen uit elkaar te houden, maar opnieuw zijn er vechtpartijen uitgebroken. Er zou met traangas gespoten zijn, aldus een verslaggever van het lokale Indy Star.

Standbeeld

Aanleiding van de demonstatie is het voornemen om het standbeeld van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog te verwijderen. Robert Lee was ruim 150 jaar geleden de bevelhebber van het leger van de zuidelijke staten. Dat leger streed voor meer zelfbestuur en het behoud van slavernij. Voor de tegenstanders van het standbeeld is het bovenal een symbool van blanke superioriteitsideeën.

Het standbeeld staat in Emancipate Park, dat vroeger de naam Lee Park droeg. Die naam is dus al aangepast, zoals de laatste jaren in de Verenigde Staten meerdere eerbetonen aan de Confederatie zijn verdwenen.

Dit is het tweede weekend van protesten door extreem-rechtse groeperingen in Charlottesville in één maand tijd. Begin juli reisden ook aanhangers van de Ku Klux Klan naar de stad af, om hun ongenoegen te uiten over dezelfde kwestie.