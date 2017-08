Dit wordt het nieuws: PSV en Ajax beginnen weer, Vallende sterren zichtbaar

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

PSV en Ajax in actie

Topploegen PSV en Ajax komen voor het eerst in actie in het nieuwe seizoen. Beide ploegen zullen erop gebrand zijn hun poging om de titel over te nemen van Feyenoord goed te beginnen. De Eindhovenaren trappen om 18.30 uur in eigen huis af tegen AZ, Ajax speelt vanaf 20.45 uur uit tegen Heracles Almelo.

Regen van vallende sterren

Komende nachten zullen mogelijk uitzonderlijk veel vallende sterren te zien zijn. Hoewel het zaterdag overdag nog kan regenen trekt de hemel in de avond steeds verder open, voorspelt Weeronline. Als het inderdaad helder is, zijn er in de nacht van zaterdag op zondag naar verwachting tot 27 vallende sterren per uur te zien. De vallende sterren zijn het gevolg van de meteorenzwerm Perseïden.

WK Atletiek

De voorlaatste dag van de WK atletiek in Londen zal vooral in het teken staan van het afscheid van Usain Bolt. Nadat de levende sprintlegende vorige week in zijn laatste individuele race verrassend naast goud greep op de 100 meter – het werd brons – loopt hij met de Jamaicaanse estafetteploeg de halve finale en (hoogstwaarschijnlijk) de finale van de 4x100 meter.

Het worden de laatste races uit de loopbaan van de 30-jarige Bolt, die met goud wil afsluiten. Als dat lukt dan is het zijn twaalfde wereldtitel. Ook de Nederlandse mannen lopen de 4x100 meter, maar zij behoren niet tot de medaillekandidaten.

Op de 4x100 meter bij de vrouwen heeft Nederland wel een kleine kans op een medaille. De Nederlandse afvaardiging, met Dafne Schippers als blikvanger, is regerend Europees kampioen. Met ook meerkampers Pieter Braun en Eelco Sintnicolaas en Nadine Visser (finale 100 meter horden) in actie wordt het een oranje gekleurde dag.

Topdrukte

Vakantiegangers moeten rekenen houden met topdrukte. Met name vanuit Frankrijk zal het druk zijn, miljoenen Fransen vertrekken naar hun vakantiebestemming. Bovendien zijn er veel vakantiegangers onderweg naar huis. Vanwege een feestdag - Maria-Tenhemelopneming - aanstaande dinsdag is er bovendien in veel Europese landen sprake van een extra lang weekend. Hierdoor zal het nog drukker zijn.

En verder:

- Geeft Bryan Adams een concert in Eindhoven.

TV-Tip: Van passie naar droombaan

16.30 - 17.00 uur, RTL 4: Stel hè, je bemant al jaren kassa drie van een bekende grootgrutter, en droomt al net zo lang van een bloeiende carrière in de snijbloemen. Maar ja, het doemscenario dat je in een gapend pensioengat dondert, laat je driftig doorscannen. Sonja Silva en Dounia Rijkschroeff geven ons een trap onder de carrièrekont.

Weer:

Zaterdag begint grauw. Het is bewolkt en er valt af en toe regen. Hooguit in het westen kan aan het eind van de middag een opklaring worden waargenomen. De temperatuur ligt rond de 19 graden. De wind draait naar het westen en kan in het noordelijk kustgebied krachtig worden.

