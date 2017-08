Speurhonden ingezet in zoektocht naar Joey Hoffmann

Dat zegt Esther van Neerbos van Signi. Er gaan drie honden met drie begeleiders naar de badplaats Silifke, waar Hoffmann in juli voor het laatst werd gezien. Ze vertrekken vanaf Schiphol in twee vliegtuigen, omdat er per vlucht maar twee honden tegelijk mee mogen.

De speurhonden van Signi blijven een week in Turkije.

Een kleine week geleden meldde een ander zoekhondenteam ook naar Turkije af te reizen, maar dat bleek een onzinverhaal te zijn.

Hoffmann was in Turkije samen met een echtpaar uit Haaksbergen. Dat stel was ook enkele dagen vermist, nadat het drietal voor het laatste op 8 juli in Silifke was gezien. Zij zijn inmiddels terecht. Het echtpaar heeft de vermissing van hun plaatsgenoot niet gemeld bij de lokale autoriteiten in Turkije. Ze mogen het land voorlopig niet verlaten.