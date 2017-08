Dit wordt het nieuws: Aftrap Eredivisie, Schippers in finale 200 meter

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

ADO en Utrecht trappen Eredivisieseizoen af

De nieuwe jaargang in de Eredivisie begint met het duel tussen ADO Den Haag en FC Utrecht. ADO hoopt na een roerig seizoen met de perikelen rond de Chinese eigenaar in rustiger vaarwater terecht te komen. FC Utrecht werd vorig seizoen knap vierde en plaatste zich via de play-offs voor Europees voetbal.

Bekijk het volledige programma in de Eredivisie

Schippers in finale 200 meter op WK Atletiek

Vrijdagavond staat op het WK Atletiek in londen wat het hoogtepunt voor Nederland moet worden op het programma: de finale van de 200 meter. Dafne Schippers is op deze afstand titelverdediger en haalde donderdag de finale. Die wordt om 22.50 uur Nederlandse tijd gelopen. Verder komen Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun in actie op de tienkamp en lopen Sharona Bakker en Nadine Visser de 100 meter horden. Sanne Verstegen loopt de halve finale van de 800 meter.

Uitspraak over uitlevering 63-jarige Turkse Nederlander

De rechtbank in Den Haag beslist of een 63-jarige Turkse Nederlander die wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel mag worden uitgeleverd aan Turkije. De man uit Rotterdam verzet zich daar hevig tegen. Hij vreest een oneerlijk proces. Helemaal nu de Turkse rechter die om zijn uitlevering heeft gevraagd zelf in de gevangenis zit. Minister Blok wil hem ondanks de noodtoestand uitleveren zodat hij in Turkije berecht kan worden. De uitspraak is schriftelijk.

En verder:

- Gaat ook de Engelse Premier League van start, met de wedstrijd tussen Arsenal en Leicester City (20.45 uur).

- Begint in Scheveningen het Internationaal Vuurwerkfestival, met om 21.45 uur het vuurwerk van de Nederlandse afvaardiging.

TV-Tip: In the Dark

22.00 - 23.05 uur, BBC First: Terwijl rechercheur Helen Weeks nog nèt niet boven de wc bungelt vanwege haar prille zwangerschap, wordt ze tot haar afschuw naar Polesford - de plek waar ze opgroeide - gestuurd. Twee meisjes zijn ontvoerd en de verdachte is de echtgenoot van Helens jeugdvriendin Linda.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Vrijdag overdag is het langs de oostgrens regenachtig weer, met de meeste regen in Twente en de Achterhoek. De westkust krijgt hooguit een enkele bui en bovendien schijnt daar morgen overdag geregeld de zon. Het wordt 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige naar west draaiende wind. Zaterdag is het overal enige tijd nat. Echt warmer weer krijgen we op maandag en dinsdag. Mogelijk wordt het dinsdag 23 tot 27 graden, later op de dag wel gevolgd door buien.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg