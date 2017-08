Keniaanse oppositie claimt overwinning verkiezingen

Volgens een belangrijke bondgenoot van Odinga zouden bronnen binnen de verkiezingscommissie gegevens hebben overgedragen waaruit blijkt dat de oppositiekandidaat meer stemmen kreeg dan zijn rivaal, zittend president Uhuru Kenyatta.

Uit voorlopige uitslagen blijkt juist dat Kenyatta ruim aan kop gaat. De oppositie vertrouwt die resultaten niet en claimt dat er is gesjoemeld. Odinga zou volgens zijn politieke bondgenoot Musalia Mudavadi meer dan 8 miljoen stemmen hebben gekregen, terwijl Kenyatta bleef steken op 7,76 miljoen.

Het is onduidelijk wie de informatie over het vermeende gesjoemel heeft doorgespeeld. Mudavadi spreekt over "vertrouwelijke bronnen" binnen de verkiezingscommissie. "We eisen dat de voorzitter van de verkiezingscommissie de resultaten terstond bekendmaakt en de eerbare Raila Amolo Odinga tot president uitroept", stelde de hoge oppositiefunctionaris.

Een topmedewerker van de verkiezingscommissie noemde de bewering dat Odinga aan kop gaat met meer dan 8 miljoen stemmen belachelijk. "We geloven niet dat ze geloofwaardige gegevens hebben'', zei de functionaris.

Fraude

Presidentskandidaat Odinga heeft herhaaldelijk gezegd dat op grote schaal is gefraudeerd. Hij claimde ook dat hackers waren betrokken bij het manipuleren van de uitslagen. De voorzitter van de verkiezingscommissie zei donderdag dat hackers inderdaad hebben geprobeerd de systemen van zijn organisatie te manipuleren, maar dat die poging is mislukt.

Een observatieteam van de Europese Unie onder leiding van Europarlementariër Marietje Schaake (D66) stelt dat er geen aanwijzingen zijn voor grootschalige of lokale manipulatie tijdens de Keniaanse verkiezingen. "Alle Kenianen mogen trots zijn op hun deelname in dit democratische proces, en moeten de uitslag respecteren."

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, die een groep Amerikaanse waarnemers leidt, concludeerde dat het systeem dat is neergezet tot nu toe zijn waarde heeft bewezen."

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is de nervositeit over het politieke conflict voelbaar. De straten van de stad waren donderdag grotendeels uitgestorven, omdat veel inwoners thuisbleven. Onenigheid over de verkiezingsuitslag leidde in 2007 tot grootschalig geweld in het Oost-Afrikaanse land, waarbij meer dan duizend mensen om het leven kwamen.