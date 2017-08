Komend weekend veel vallende sterren zichtbaar

Hoewel het zaterdag overdag nog kan regenen trekt de hemel in de loop van de dag steeds verder open, voorspelt Weeronline.

Als het inderdaad helder is, zijn er in de nacht van zaterdag op zondag naar verwachting tot 27 vallende sterren per uur te zien. Het hoogtepunt van de meteorenregen is in de nacht van zondag op maandag, met 44 meteoren per uur. Ook voor die nacht worden wolkenvelden verwacht, maar ook dan afgewisseld door heldere perioden. Ook in de twee nachten daarna zijn nog altijd ruim twintig meteoren per uur te zien.

Maanlicht

Wel kan het licht van de maan roet in het eten gooien. Die komt zaterdag om 23.00 uur op en zondag om 23.47. De beste tijd om de vallende sterren waar te nemen is volgens de meteorologen tussen zonsondergang en het moment dat de maan opkomt.

De meeste vallende sterren zijn te zien aan de noordoostelijke hemel. De beste plek om te kijken is buiten de bebouwde kom en buiten de Randstad. In het westen is het door lichtvervuiling ook buiten de steden vaak nog te licht om de sterrenhemel goed te kunnen waarnemen.

Perseïden

Elk jaar rond 13 augustus zijn er bij helder veel vallende sterren te zien. De Perseïden zijn brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle, die als vallende sterren aan de hemel zijn te aanschouwen.

Met een echte ster heeft een vallende ster niets te maken. Het gaat om een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op zo'n 100 kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een streep van licht.