NVWA weerspreekt woorden Belgische minister over fipronil

De NVWA erkent dat in november 2016 een tip binnenkwam over stallen die werden schoongemaakt met fipronil, maar topman Rob van Lint laat woensdag in een verklaring weten dat er toen "geen enkele aanwijzing was dat fipronil ook in eieren zou kunnen zitten."

Uit een nota van de NVWA die bij de Belgische overheid terecht is gekomen blijkt dat de tip ging over het bestrijden van bloedluis met fipronil. De Belgische minister Denis Ducarme (Landbouw) reageerde woensdag verontwaardigd. Nederland heeft volgens hem te lang gewacht met het delen van informatie.

Inspecteur-generaal Van Lint stelt dat "het verwijt dat wij in november 2016 weet gehad zouden hebben van fipronil in eieren niet klopt."

Geen aanwijzingen

In een toelichting voor de camera van RTL Nieuws zei Van Lint, die op 1 juli van dit jaar aantrad als topman, dat er "geen enkele aanwijzing was dat er gevaar was voor de volksgezondheid." Er werden niet direct monsters van eieren genomen, omdat er geen vermoedens waren dat het bestrijdingsmiddel daar in zou kunnen zitten.

Die signalen kwamen pas maanden later vanuit België, waar in juni fipronil werd gevonden in eieren van een pluimveebedrijf dat zaken had gedaan met het Nederlandse servicebedrijf ChickFriend.

De Belgen verzochten de NVWA op 28 juni om onderzoek bij dit bedrijf, zo valt op te maken uit een tijdlijn op de website van de NVWA. Het onderzoek volgde ruim een week later. De eerste Nederlandse eieren werden in de loop van juli onderzocht. Op 22 juli werd bevestigd dat de verboden stof inderdaad in Nederlandse eieren zat.

Van Lint zegt dat zijn dienst jaarlijks "honderden tips en meldingen van vermoedens van fraude" binnenkrijgt. Hij benadrukt dat meldingen eerst goed onderzocht moeten worden voordat actie ondernomen kan worden.

Kamer

Ook vanuit Den Haag werd woensdag gereageerd op de recente onthullingen in het eierschandaal. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stelden woensdag vragen over de affaire aan de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Landbouw. De Kamerleden die de vragen indienden vragen de bewindspersonen deze week nog te reageren.

"In plaats van elkaar de schuld te geven, zouden Europese landen, het kabinet, de NVWA en de sector de handen ineen moeten slaan om de eiercrisis op te lossen. De PvdA wil van het kabinet zo snel mogelijk opheldering en een daadkrachtige aanpak van de eiercrisis in het belang van de voedselveiligheid", zegt Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA. Andere Kamerleden noemen de crisis "onaanvaardbaar" en vrezen financiële gevolgen, bijvoorbeeld voor de boeren.

De Partij voor de Dieren (PvdD) gaat nog verder, en wil dat de Tweede Kamer terugkomt van reces vanwege de eiercrisis. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD stelt dat de "ellende voorkomen had kunnen worden'' en dat het kabinet bovendien de Tweede Kamer niet heeft geïnformeerd. De PvdD eist nu een uitlegbrief voor donderdagmiddag en krijgt steun van GroenLinks en SP.