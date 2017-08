Dit wordt het nieuws: Schippers in halve finale 200m, Syriëganger voor rechter

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Schippers in halve finale 200 meter

Bij de WK atletiek in Londen zijn de ogen donderdagavond weer gericht op Dafne Schippers. De 25-jarige Utrechtse hoopt zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter, de afstand waarop ze haar mondiale titel verdedigt. De halve eindstrijd begint rond 22.50 uur Nederlandse tijd en de finale van de 200 meter staat vrijdagavond op het programma. Schippers won zondagavond al knap WK-brons op de 100 meter.

Syriëganger voor rechter

In Den Bosch dient de zaak tegen de 33-jarige vrouw uit Eindhoven die eerder dit jaar op Schiphol werd aangehouden en verdacht wordt van terrostische activiteiten in Syrië.

Bizarre lachmoord

In Alaska gaat de rechtszaak van start tegen een man die tijdens een cruise met de Emerald Princess zijn vrouw doodde, omdat zij maar bleef lachen. Een getuige zag dat de man het lichaam naar het balkon droeg. Na zijn aanhouding zei hij: "Ze hield maar niet op met naar me lachen".

Akzo vs Elliot Advisors

De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in het kort geding dat door de activistische aandeelhouder Elliott Advisors is aangespannen tegen het verf- en chemieconcern AkzoNobel. Elliott, dat een belang van 9,5 procent heeft, hoopt via het kort geding meer invloed af te dwingen bij het bedrijf. Het fonds stuurt nog altijd aan op een buitengewone vergadering van aandeelhouders waar gestemd kan worden over het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans.

En verder:

- Premier Mark Rutte brengt samen met Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, een troepenbezoek aan de 270 Nederlandse militairen in Litouwen.

- Op de 148e dag van de formatie spreken de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verder in Den Haag.

TV-Tip: DCI Banks

20.30-22.10 uur - NPO1: Een man wordt op brute wijze vermoord in een bos. Banks ontdekt een verband met de ongrijpbare misdaadbaas Steve Richards. Terwijl hij worstelt om het bewijs rond te krijgen, raakt-ie langzaamaan geobsedeerd door de man. Intussen vraagt het team zich af of de onfeilbare Banks niet koekoek is geworden.

Weer:

Het blijft wiebelig weer. Na de natte dinsdag en zonnige woensdag is het donderdag weer bewolkter en is er kans op regen. In het zuiden kan het zelfs onweren. Het is met 20 graden ook iets koeler. De wind draait naar het noorden of noordoosten en is zwak tot matig. (Bron: KNMI)

