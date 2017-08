Frauderend bouwbedrijf moet 7,5 miljoen terugbetalen aan Rotterdam

Waterfront is een langlopend hoofdpijn-dossier in Rotterdam.

In het pand aan de Boompjeskade, dat eigendom is van de gemeente, zijn verbouwingen uitgevoerd en betaald zonder dat daarvoor opdracht was gegeven, zijn klussen dubbel gefactureerd en bleken de facturen te hoog.

In deze kwestie is begin vorige maand ook een ambtenaar per direct geschorst omdat hij mogelijk het ambtsgeheim heeft geschonden in de fraudezaak rond het voormalige poppodium.