Dit wordt het nieuws: Tiger Woods voor rechter, Formatie hervat

Formatie hervat

Onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hervatten hun overleg over de vorming van een kabinet. De formatie was drie weken onderbroken voor vakantie. In de middag praten zij onder andere over de aardgaswinning met kopstukken uit de sector.

Tiger Woods voor rechter

Golflegende Tiger Woods moet voor de rechter verschijnen wegens het rijden onder invloed. In mei dit jaar werd Woods diep in de nacht slapend aangetroffen in zijn auto. Hij werd gearresteerd wegens de verdenking dat hij onder invloed zou hebben gereden. De golfer stelde niet te hebben gedronken, maar een "onverwachte reactie op medicijnen" te hebben gekregen.

Hillsborough ramp

28 jaar na de grootste ramp in de Britse sportgeschiedenis moeten voor het eerst vijf politieagenten voorkomen in de zaak. Bij de ramp in het Hillsborough Stadion in Sheffield - tijdens de FA cup-wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest - vonden in 1989 96 supporters de dood door verdrukking. Een zesde verdachte, de leidinggevende politiechef, staat apart terecht.

Cijfers ABN Amro

ABN Amro maakt woensdagochtend zijn tweedekwartaalcijfers bekend. In het eerste kwartaal zag de bank de nettowinst stijgen naar 615 miljoen euro, 30 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het concern wist te profiteren van een groei van de kredietverlening. Topman Kees van Dijkhuizen, die aan het begin van het jaar aantrad, liet weten dat de bank op koers ligt voor het bereiken van zijn strategische doelstellingen.

Infoavond Shell Pernis

Shell geeft tijdens een informatieavond uitleg over een reeks incidenten bij raffinaderij Shell Pernis op 29 en 31 juli. Ook wordt een vooruitblik gegeven over de herstart. Dinsdag maakte Shell bekend de fabriek weer te willen starten.

En verder:

- Dient in de rechtbank van Den Haag een zaak tegen een vrouw die Mark Rutte in 2016 bedreigde op Facebook. De 47-jarige vrouw uit Leiden plaatste een foto van Rutte met het bericht: "Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen we toch deze klootzak op. De hoofdveroorzaker".

- Is het de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren.

TV-Tip: Botched

20.00-21.00 uur - E! Entertainment: Wij hebben Barbie, aan de overkant van de plas hebben ze Ken. De 33-jarige Rodrigo Alves heeft zich inmiddels al voor zo'n vier ton laten verbouwen, maar het eind is nog lang niet in zicht. In Botched krijgt de Ken-wannabe slecht nieuws: na drie neuscorrecties staat zijn snotkoker op instorten.

Weer:

Woensdag is minder nat dan dinsdag. Zeker tegen de avond neemt de regen af, al blijft de dag met name in het westen nat. Ook wordt het niet veel warmer dan 19 graden. De wind vanuit het (zuid)westen kan aan de kust vrij krachtig worden, later neemt de wind af. (Bron: KNMI)

